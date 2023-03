'Vatos queda bien', Franco Escamilla explota contra usuarios que lo tachan de 'misógino'

Franco Escamillia explota contra usuarios que lo han estado atacando tras lanzar comentario considera como machista y misógino.

Fue hace un par de días cuando Franco Escamilla sorprendió a sus seguidores al lanzar un comentario en torno a las "necesidades básicas" que todo hombre tiene: "Chris Rock lo explicaba muy bien cuando decía el hombre quiere comida, sexo y silencio (...) Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállete el hocico, eso es lo que quiere un hombre, mujer".

Ante esto, fueron muchos los comentarios que no dudaron en atacar al comediante por la manera en la que se refirió a las mujeres y la manera en como deben de tratar a los hombres.

"El standupero Franco Escamilla, denigró, insultó, humilló y dijo que las mujeres son tontas y que sólo sirven para coger. Lamentable", "¿En serio les parece gracioso, esta cosa que se llama Franco Escamilla. Un misógino que se burla de las mujeres con su show?", "A mí Franco Escamilla se me hace cero gracioso. Su 'humor' es de los más machistas que existe", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Esta ola de críticas desencadenó que, a través de su canal La Mesa Reñoña, explotara en contra de los usuarios que lo atacaban en redes sociales:

"Hubo cuentas de mujeres reventándome, pero la mayoría era de hombres, vatos queriendo quedar bien, como quiera no te la vas a coger y discúlpenme, nosotros como empresa nos prometimos ya no dar de comer a ajenos, nos vamos a preocupar por nosotros, por nuestra familia, y los demás, en palabras de Maradona, que la sigan chupando, mientras ustedes quieran que yo siga, voy a seguir", comentó.

En otra parte del programa, Escamilla mencionó: "Ninguna de las cuentas que me estuvo tirando tiene muchos seguidores. Son cuentas que a eso se dedican. (...) A mí me hace mucha gracia que me hayan cancelado por el chiste de Chris Rock".

Posteriormente, el standupero se limitó a decir que prefiere no responder a los señalamientos "porque el odio genera más odio". De igual manera, destacó que el video donde compartió sus consejos fue sacado de contexto y pidió a sus fans hacer caso omiso de las acusaciones.

"No entremos en guerra con estas cuentas que ni siquiera les interesa el tema, ni la mujer. Muchos de los que me tiraron eran vatos queriendo quedar bien, ¡no te la vas a coger!", declaró.