¿Vas al mandado y siempre compras de más? Aquí algunos consejos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te brinda unos tips para ahorrar al comprar la despensa.

De acuerdo con los expertos en finanzas, existen medidas que pueden ayudar a contrarrestar el alza de precios y que tu dinero rinda más a la hora de hacer las compras. Algunas de ellas son:

1 Presupuesta y planifica tu despensa: así como el pago de renta y de servicios son necesarios, las compras para la despensa no pueden faltar, por ello debes establecer un monto máximo para cada visita al súper. Debes tener cuidado en la forma en que realizas tus compras, es decir, no es aconsejable ir al súper diario, salvo para adquirir productos que por sus características así lo ameritan (frutas, verduras, cernes, mariscos y derivados). Si vas a surtir tu despensa de forma semanal, puedes aprovechar algunas variaciones de precios y ahorrar un poco, o bien, si vas de forma mensual, aprovecha las ofertas de temporada y las variaciones de precio.

2 Apégate a tu lista de compra: sin una lista acabarás por olvidar los productos que realmente necesitas y comprarás algo que no requieres y eso te hará gastar dinero extra. Para hacer una lista inteligente debes tomar en cuenta los ingredientes del menú de tus comidas, además de revisar los productos que ya tienes en tu alacena. Asimismo, destina un apartado de tu lista para algún capricho que te quieras dar, ya que es mejor que gastes conscientemente en un chocolatito a comprar una o varias cajas.

3 Compara los precios en diferentes supermercados: no necesariamente debes de recorrer todos, puedes revisar los precios en línea, seguro encontrarás ofertas de temporada, por ello es importante no “casarse” con una sola tienda. Además, no te debes cerrar a comprar solo en supermercados, también puedes encontrar precios bajos en mercados, tianguis o clubes de venta. De igual forma aplica en comparar los precios de diferentes marcas respecto a un producto.

4 Come antes de ir al súper: aunque parece broma, si vas con hambre al súper, seguro terminarás comprando todos los antojitos que veas colocados estratégicamente en la tienda. Y aunque parece poco gasto, si sumas el total de un tubo de galletas, un helado, refresco o papitas, terminarás gastando mucho más de lo que tenías contemplado en tu lista.

5 Aprovecha las ofertas o rebajas de forma eficiente: las tiendas siempre buscan la forma de convencerte para comprar más de lo planeado, de ahí que muchas de sus ofertas al final son un desperdicio, por ejemplo, si ves una oferta de 3 x 1 en yogures, y solo necesitabas uno, seguramente alguno terminará caducado. Lo ideal es aprovechar ofertas o rebajas si el producto no caduca en poco tiempo.

6 Cuida lo que ya compraste: nos ha pasado que al comprar algunos alimentos, con la idea de comer más sano, entre otros, verduras o carnes, los terminamos guardando de forma incorrecta, haciendo que su duración sea menor. Para evitarlo puedes guiarte con algunos videos en TikTok o YouTube sobre la forma correcta de envolver o guardar dichos productos.

Por último, debes tener cuidado con tu tarjeta de crédito. No pagues alimentos con ella, recuerda que esta es una herramienta para adquirir algo que no puedes pagar en su totalidad en ese momento o algo que su duración será mayor al de tu deuda, como un aparato electrónico o muebles, es por ello que la despensa o los pagos de los servicios básicos para tu hogar deben ser cubiertos con tu presupuesto mensual.