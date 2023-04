¿Vas a a ver a Blackpink? Estos son los objetos que no se permiten ingresar al Foro Sol

Blackpink es una de las bandas más aclamadas del momento. La agrupación integrada por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé ofrecerá un concierto este 26 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La "girlband" coreana arribó a la capital con su tour "BORN PINK" y, tras la demanda de entradas por parte de sus fans mexicanas, abrieron un segundo show, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 27 de abril.

El fenómeno del K-Pop arrasó en el festival Coachella 2023. Y tal parece que se encuentran listas para deleitar a México con sus éxitos musicales, entre ellos, "Pink Venom", "Kill This Love", "How You Like That", "Pretty Savage", "Kick It" y "Whistle".

El concierto de Blackpink comenzará a las 21:00 horas, momento en que las integrantes de la "girlband" subirán al escenario.

Sin embargo, antes de ingresar al recinto, personal de seguridad realizará una revisión a la entrada del Foro Sol. Por lo que estos son algunos de los objetos que no se permiten pasar:

-Cámaras fotográficas o de video profesional

-Selfie sticks, ipads o cualquier tipo de tablet

-Paraguas

-Mochilas abultadas

-Alimentos y bebidas

-Armas o cualquier objeto ajeno a un evento masivo

-Cobijas y sillas

¿Qué objetos están permitidos en el concierto de Blackpink?

Entre los artículos que pueden pasar por los filtros de seguridad se encuentran: lightsticks, nanners, cartulinas, banderas sin asta, lentes de sol, sombreros, gorras, pickets y uchiwas.

¿Cómo llegar al Foro Sol para el concierto de Blackpink?

La manera más sencilla y económica para llegar al Foro Sol y ver a Blackpink es mediante el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Las estaciones más cercanas al recinto son Ciudad Deportiva o Puebla de la Línea 9 (café).

Por otra parte, si se desea transbordar el Metrobús de la CDMX, las líneas más cercanas son UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco en la Línea 2 (morada).