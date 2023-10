Van casi siete mil atendidos por diabetes tipo 2

En Durango, en lo que va de 2023, la Secretaría de Salud ha atendido seis mil 953 casos de diabetes tipo dos, también identificada como diabetes no insulinodependiente.

De dicha cantidad, un total de dos mil 792 pacientes son del sexo masculino, mientras que cuatro mil 161 corresponden al sexo femenino.

A nivel país, durante el periodo de referencia, fueron atendidas 370 mil 429 personas por este padecimiento.

De dicha cantidad, un total de 152 mil 412 pacientes son del sexo masculino, mientras que, 218 mil 340 correspondieron al sexo femenino.

La diabetes no insulinodependiente se presenta cuando la insulina que produce el páncreas no es suficiente o el cuerpo no la utiliza de manera eficaz.

La cantidad de casos de esta variante de la diabetes es mucho mayor que la de tipo uno, la cual se presenta cuando el páncreas no es capaz de producir la insulina. Es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una amenaza mundial y uno de los retos más importantes de salud pública.

Esto se debe a que provoca un deterioro significativo de la calidad de vida, además de la muerte prematura.

Algunos de los síntomas más comunes de este padecimiento son: la necesidad constante de orinar, la pérdida de peso, falta de energía, además de sed y hambre constantes.

Entre los principales factores de riesgo se encuentra el sedentarismo, factores genéticos, una dieta no saludable, así como el sobrepeso y la obesidad.

La práctica de entre 30 minutos y una hora de actividad física puede reducir hasta un 40 por ciento el riesgo de padecer diabetes tipo dos.

Como una manera de prevenir la enfermedad también se recomienda la reducción en el consumo de azúcar refinada y grasas saturadas.