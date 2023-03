'Vamos bien', asegura López Obrador en 86 Convención Bancaria

"Vamos bien", afirmó el presidente López Obrador durante la inauguración de la 86 Convención Bancaria.

"Algunos indicadores para confirmar el año pasado se creció a una tasa de 3.1 por ciento, no es para presumir, pero es mayor al de Estados Unidos y China; también seguimos sin contratar deuda pública adicional, la deuda pública ha crecido menos que en los últimos tres sexenios; tenemos más recaudación que antes; no hemos aumentado impuestos; hay estabilidad política, a pesar de que no ha sido fácil y hay una disminución en el número de homicidios".