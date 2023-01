'Vamos a tener que homologar velocidad', dice alcaldesa de Gómez Palacio

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, aseguró que ya se tiene un avance respecto a homologar la velocidad en que conductores circulan por el periférico o bulevar Ejército Mexicano de Gómez Palacio y que será igual que en Torreón y Lerdo. Se encuentran aún en la etapa de "socializar", es decir, hacer del conocimiento de la sociedad, que por cuestiones de seguridad, se habrán de realizar operativos en un futuro próximo para detectar vehículos polarizados.

"Hasta ahorita vamos bien. Esta semana no vamos a poder hacer la reunión porque Gómez y Torreón traemos agenda distinta y quedamos de que la semana que entra nos vamos a juntar los 3 alcaldes", dijo la alcaldesa, quien destacó que uno de los temas en los que se van a homologar con Torreón y Lerdo en unos días más será la velocidad en el periférico.

Recientemente, Gómez Palacio había establecido como máxima una velocidad de 60 kilómetros por hora pero tanto en Torreón como en Lerdo es de 80 km/h.

"Yo creo que ahí sí vamos a tener que homologarnos con Torreón y Lerdo para que vaya a 80 kilómetros por hora, parejo y en cuanto al polarizado, fueron instrucciones del Mando Especial de que los vidrios oscuros, no", comentó la autoridad, quien dijo que primeramente se habrá de ser de conocimiento de toda la sociedad y posteriormente se hablará de las multas por este concepto.

'NO VAMOS A DAR MARCHA ATRÁS PARA TENER ORDEN Y SEGURIDAD'

El Municipio de Torreón enviará un mensaje de orden en términos de la homologación de horarios para la venta de alcohol y de sumar a la Zona Metropolitana de La Laguna.

El alcalde Román Alberto Cepeda González consideró que no se puede dar marcha atrás a decisiones que ya han dado resultados en Torreón, esto con relación a lo que declaró el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, de que no se autorizará ningún giro de los que, en su momento, dañaron a la ciudad, como los casinos y giros negros, además de que no se flexibilizarán horario para la venta de alcohol.

"Si otros municipios están analizando esa posibilidad, adelante, nosotros no vamos a dar marcha atrás a lo que nos ha dado resultados para tener orden, seguridad, respeto, y que podamos tener un control, no solamente en horarios sino en movilidad, en el tema de transporte y todo", expresó el presidente municipal de Torreón.

El edil consideró que lo ideal sería que existiera un horario metropolitano en este sentido.

"Yo propuse, desde antes de tomar protesta, siendo alcalde electo y ya como alcalde, homologar algunos criterios en la Zona Metropolitana, particularmente en los cuatro municipios que estamos conurbados, que tiene que ver con seguridad, criterios homologados en seguridad, en movilidad y en desarrollo económico, para no estar peleando por empresas, luego, que nos benefician a La Laguna, y que por estar en una competencia interna, luego se van a otro lado", comentó.

Dijo que esos criterios, coordinados también con el tema de transporte, pueden avanzar mucho.

El alcalde señaló que los horarios en Torreón se han mantenido igual y reconoció que hay negocios de bebidas embriagantes que, en ocasiones, son sancionados por incumplir con la normativa, pero aseguró que es un tema donde la gran mayoría cumple en tiempo y forma con el cierre, y dan un tiempo para desalojar el lugar.