Va TKD por más logros

l Taekwondo Mexicano en todas sus modalidades, aspira a un 2023 de grandes logros en competencias mundiales e internacionales. El lagunero Raymundo González Pinedo, Presidente de la Federación Mexicana de TKD, vislumbra un año exitoso.

Recién desempacado de Brasil, a donde asistió a los clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, el mandamás de este deporte en el país, se mostró entusiasmado por los recientes logros conseguidos, incluido a finales del 2022, el campeonato por equipos del Campeonato Mundial celebrado en Guadalajara, Jalisco.

González Pinedo, estuvo presente en las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Laguna (ITL), en el Congreso Regional de Capacitación y Certificación para Entrenadores y Titulares de Escuelas (COCET) de Dojang, a donde asistieron una gran cantidad de personas.

"Somos los actuales campeones mundiales, por encima de Corea, pero ya debemos estar listos para el próximo Mundial que se programó" dijo en su mensaje a los asistentes, que hicieron acto de presencia en la última capacitación, para recibir su credencial COCET 2023.

Recordó que recientemente se designó a Bakú, Azerbaiyán, como sede del Campeonato Mundial, por lo que tendrán que asistir a finales de mayo y principios de junio, para refrendar el título obtenido en la Perla Tapatía.

REESTRUCTURACIÓN

Cabe recordar que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se desarrollaron en el verano del 2021 debido a la pandemia por el COVID-19, México se fue con las manos vacías en cuanto a medallas se refiere en esta arte marcial, algo que no sucedía desde Sydney 2000.

Esto llevó a reestructurar por completo de manera interna la planeación. Los resultados se reflejaron de inmediato, con la histórica actuación en el Campeonato Mundial Guadalajara 2022, con la obtención de seis medallas (tres de oro, una de plata y dos de bronce).

Esa cosecha, le permitió a México quedarse con el título por equipos y así desbancar a Corea del Sur, un país que lideró el evento en las 24 ediciones pasadas. "Lo disfrutamos y toda persona que practique el taekwondo en el país, debe sentirse orgulloso y motivado por este logro, fuimos los mejores, debido al trabajo que se realizó meses atrás, luego de lo sucedido en Japón", comentó el mandamás de la FMTKD.

Además, lo realizado recientemente en tierras amazónicas, llena de optimismo al directivo, que recordó el gran apoyo que ha tenido en Veracruz, Querétaro y recientemente, para la celebración de los Campeonatos Nacionales, con rotundo éxito.

TRIPLE MEDALLISTA

El federativo no desaprovechó la oportunidad, para resaltar la reciente integración de Maria del Rosario Espinoza, medallista olímpica de oro en Beijing 2008, de bronce en Londres 2012 y de plata en Rio de Janeiro 2016, a la selección nacional de Para Taekwondo, junto a la entrenadora nacional, Jannet Alegría.

El clasificatorio en la Arena Carioca de Río de Janeiro, Brasil, significó para la sinaloense, su debut como entrenadora nacional de Para Taekwondo de forma oficial, ya que anteriormente acompañó al equipo en Tokio 2020.

"Estoy muy contenta y emocionada", recordando que ese destino brasileño representa muchas cosas en su carrera, principalmente al ser la primera ciudad en la cual compitió para México y de sus últimos Juegos Olímpicos.

No pudo estar en la justa nipona, al perder la evaluación interna que realizó la FMTKD ante Briseida Acosta, quien había ganado en marzo del 2020 en Costa Rica, el boleto para México, en el Clasificatorio Continental.

En las Olimpiadas, cayó en la primera ronda ante la francesa Althea Laurin, mientras que en la varonil, el quintanarroense Carlos Sansores, sucumbió también en el combate inicial, frente al croata Ivan Sapina. Con esos resultados, se cortó la racha de dos décadas para México, de obtener al menos un metal en la justa cuatrienal.

"Estoy emocionada de estar con el equipo mexicano de Para Taekwondo, de seguir con el movimiento del deporte en mi país, en México y estoy contenta por estar en este ciclo paralímpico, ahora ya en el deporte adaptado; emocionada, contenta y esperemos que se den buenas cosas tanto para México como para América", destacó la triple medallista olímpica y mundial.

RESULTADOS INMEDIATOS

La selección nacional logró cuatro plazas a los Juegos Parapanamericanos 2023, en el Clasificatorio que gracias a las actuaciones de Francisco Pedroza en la categoría +80 kilogramos, Zaid Cano en -70 Kg., Víctor Palacios en -63 kilos y en femenil, Suisei Koyama en -57 Kg.

Estos cuatro boletos se suman a los 7 que México obtuvo vía ranking, por lo que el país contará con 11 representantes en la próxima justa continental, que se llevará a cabo en el mes de noviembre en la capital chilena.

"Nos vamos contentos, pero no satisfechos, porque teníamos seis plazas, logramos cuatro y se nos quedaron dos, pero estos cuatro se agregan al equipo que ya teníamos de 7 seleccionados, en total son 11 plazas para México", destacó la entrenadora nacional Jannet Alegría.

La técnica que dirige el trabajo de la selección nacional de para taekwondo, junto con la entrenadora María Espinoza, en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), señaló que continuarán con sus entrenamientos, de cara a los próximos compromisos internacionales, entre los que destaca el Campeonato Mundial de la modalidad, con fecha y sede por determinar.

"Con muchas ganas, con muchos sueños de seguir trabajando, sabemos que es un equipo nuevo y hay que seguir trabajando con los que se quedaron, porque esto no se acaba para ellos y para los que obtuvieron su plaza, que esto sea una motivación rumbo a los Juegos Parapanamericanos", puntualizó la entrenadora nacional.

La sinaloense de 18 años, Suisei Koyama, quien debutó internacionalmente en este clasificatorio, logró su boleto a Juegos Parapanamericanos, al doblegar por 9-2 en la final de -57 Kg, a la brasileña Loha Lopes.

"Me siento muy contenta porque gracias a Dios ya conseguí el pase a los Juegos Parapanamericanos y fue algo muy emotivo, me sentí demasiado feliz y doy gracias a todo México por el apoyo, a las profesoras Jannet Alegría y María Espinoza y a todos los que me apoyaron para lograr este objetivo", declaró la seleccionada nacional a la CONADE.

El ganador del quinto lugar en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, el chihuahuense Francisco Pedroza Luna se mostró feliz por conseguir su boleto a Santiago 2023, luego de derrotar 16-3, al brasileño Lucas Morales, en la final de +80 Kg.

Por su parte, el chiapaneco de 17 años, Víctor Manuel Palacios Tadeo consiguió su contraseña a Santiago 2023, luego de vencer por un marcador de 14-3 a Anderson Da Hiury de Brasil, en el duelo por el tercer lugar de la división -63 kilos.

El cuarto boleto se consiguió gracias a la actuación de Ehecatl Zaid Cano, quien ganó 1-0, en el duelo por el tercer lugar, a Oscar Fontan de Puerto Rico, para quedarse con la plaza a los ParaPanamericanos, en -70 Kg.

Pero también el equipo nacional, tomó parte en el Pan Am Series Brasil 2023, que se verificó en la misma sede y que otorgó hasta 10 puntos en el ránking a los Juegos Paralímpicos París 2024.

BOLETOS

a los Panamericanos obtuvo el Taekwondo, que se suman a los 3 logrados en los Junior.