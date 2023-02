'Va a ser un trancazo', lagunero Mario Domm y Banda MS estrenan canción

¿Qué pasa si se unen Mario Domm y la Banda MS?, hoy, ya se sabe.

Este viernes, la agrupación y el lagunero dieron a conocer el tema, Un chingo de tequila, el cual agrega un eslabón en la carrera de éxitos del grupo y del artista.

De acuerdo con un comunicado se trata de una canción de desamor, de esas que no pasan desapercibidas, que atrapan y que, sutilmente, narran situaciones con las que el público podrá sentirse identificado.

“Definitivamente, Mario Domm es una persona a la cual admiramos mucho. Su trabajo habla por él y somos fans de su música, fans de Camila. Cuando se dio el tiempo para hacer esta colaboración, nos emocionó y nos llenó de mucha expectativa porque sabíamos la calidad de lo que se iba a hacer. La primera vez que la escuché, yo dije ‘esta canción va a ser un trancazo’".

“Yo creo que la gente que pasa por un desamor se va a identificar con ella plenamente. Les aseguramos que va a ser la canción que amenice muchas noches de bohemia. Esperamos que sea un hit y éxito para Mario y para nosotros”, comentó Oswaldo Silvas vocalista de la Banda MS en un comunicado.

Por su parte, ;Mario mencionó que, “Hace como un año escribí una canción y dije ‘esto es algo diferente a lo que he hecho en mi vida y me pregunté’: ¿Quién es el artista más importante de México en el estilo banda? Sin lugar a dudas di con la Banda MS luego luego. Me siento muy emocionado. Estoy contento es algo diferente y nuevo, pero me siento cómodo haciéndolo. Estoy feliz de estar colaborando con la Banda MS. Walo, Alan, Sergio, todo el equipo han sido divinos conmigo”

(FOTO: ESPECIAL)