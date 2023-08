Urgen a Federación a entregar armamento

Destacan la importancia de que las corporaciones cuenten con todas las herramientas necesarias para atender su función.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública urgió a la Federación a que entregue el armamento que Torreón y otros municipios pagaron desde el año pasado y no se les ha hecho llegar, ante la importancia de que las corporaciones cuenten con todas las herramientas necesarias para atender su función.

El presidente del organismo, Ángel de la Campa, dijo que no es una situación privativa de Torreón, sino que muchos otros municipios del país están a la espera de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) libere dichos insumos, al ser la única instancia que otorga y libera los permisos para su uso, a través de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM).

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, reiteró que siguen a la espera de armas cortas, largas y municiones que se liquidaron por adelantado desde el año pasado, por un monto de 20 millones de pesos y que se emplearán en las labores de vigilancia a cargo de las corporaciones.

"Si se hizo la compra es porque se necesita", señaló el presidente del organismo ciudadano, tras destacar que, como parte de la secretaría de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública, esto se ha vuelto una queja reiterada en diversas regiones del país.

Refirió que "no sabemos si por burocracia o por estrategia de no apoyar a los estados que no comulgan con el partido en el poder, creo que las dos cosas influyen", indicó Ángel de la Campa, tras considerar que es necesario influir en el ámbito federal para que las cosas se hagan de mejor forma, sobre todo por la grave crisis de inseguridad que atraviesan otras entidades del país.

En su momento, el Cabildo autorizó la compra del armamento y municiones ante las necesidades para equipar a las policías, pero "estamos supeditados al manejo de armas que está en manos de la Federación, que no ha generado los permisos".

Durante la reunión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, los integrantes destacaron las condiciones de seguridad y estado de Derecho que privan en Coahuila, a diferencia de otros estados donde se viven condiciones muy complicadas.

Sobre los intentos de incursiones de grupos delictivos a la entidad, que se han dado desde el año pasado, los integrantes destacaron el "contundente" operativo que se llevó a cabo en el municipio de Hidalgo, donde recientemente hubo esa pretensión y se atajó por elementos de distintas corporaciones de todo el estado, incluidos los del Grupo de Reacción Laguna de Torreón.

Al respecto, indicó que los integrantes del Consejo Ciudadano expresaron su agradecimiento a los agentes que participaron en dicho operativo, y se reconoció la labor de las policías como el propio GRL, Policía Especializada de Coahuila (PEC), entre otras, que han tenido un gran desempeño, pues se logró la detención de quienes participaron en tales acciones.

Señaló que las corporaciones estatales y municipales están debidamente certificadas para desplegar ese tipo de operativos, gracias a que el mismo Consejo se ha involucrado en las tareas de seguridad y ha logrado influir en los planes de gobierno y políticas públicas en la materia, "pues nos interesa estar pendientes de que los policías cuenten con todo lo necesario para hacer su trabajo".