Unión Nacional de Escuelas Particulares se pronuncian en contra de nueva reforma educativa

Ante la nueva propuesta de reforma educativa a nivel federal, instituciones educativas privadas se mostraron en contra de este tipo de acciones que podrían atentar contra la democracia en el país.

La mañana de este martes se reunió Rodolfo Silva Rosales, José Dario de la Garza Flores, presidente y vicepresidente de la Unión Nacional de Escuelas Particulares, y Abel Alcalá, representando a la Cámara de la Propiedad Privada, los tres señalaron lo perjudicial que podría traer este tipo de acciones en la educación mexicana.

José Darío recordó que esta reforma planea prohibir la implementación de libros que no esté avalados por el mismo gobierno, por lo que temen que esto perjudique la calidad educativa que se da en algunos colegios privados.

“el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, dijo que todo el contenido de los libros de texto, mientras no sea aprobado por el gobierno, va a ser ilegal, hay instituciones, por ejemplo, que manejan sistemas educativos privados y si el gobierno no lo aprueba no lo vas a usar, estamos en contra”, reiteró.

El vicepresidente señaló que esperan reunirse en la próxima semana con las distintas instituciones privadas para hablar sobre el tema, lo que buscan es tener un diálogo con el gobierno federal, “la intención es abordar no solo este tema, sino otros que nos competen entre gobierno y educación privada, porque tenemos que defendernos… estamos a favor de que la educación siga avanzando en todos los ámbitos pero estamos en contra que en que se nos imponga un modelo que va en contra de la globalización”.

Por su parte, Rodolfo Silva Rosales, expresó su preocupación por los tipos de libros que la Secretaría de Educación Pública va a aprobar ya que podría afectar la democracia y la libertad, “están elaborando un proyecto totalmente doctrinario para acabar con la calidad educativa”.

Silva Rosales pidió a la población estar al tanto de las decisiones educativas que se tomen para evitar que los alumnos se encuentren en un régimen.