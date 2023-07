Unión Laguna gana el último de la serie en Durango

Dean Nevárez conectó dos cuadrangulares, el segundo en la novena entrada para dar la voltereta a la pizarra y llevar a los Algodoneros del Unión Laguna a vencer a los Generales de Durango con pizarra de 8 carreras a 6, para rescatar el último juego de la serie que se disputó en el estadio Francisco Villa, de esta ciudad.

BOMBAZO DE NEVÁREZ

Los Algodoneros atacaron desde temprano y anotaron 3 carreras durante la apertura de la misma primera entrada, ante los lanzamientos del zurdo Nico Tellache, quien reapareció para los Generales, luego de estar inactivo por lesión. Allen Córdoba dio la voz de ataque con línea de hit al primer pitcheo del juego, Nick Torres reapareció con imparable hacia el bosque central que puso corredores en las esquinas y aunque Jonathan Villar entregó a Córdoba con una rola al cuadro para el primer out, Dean Nevárez apareció para pegar un cañonazo por todo el jardín izquierdo, se voló la barda por sexta ocasión en la temporada y puso el score 3 por 0.

Aumentaron su ventaja los Guindas con otras dos carreras en la parte baja de la segunda entrada, luego de que Tellache había retirado a sus dos primeros adversarios, Jorge Sesma pegó sencillo, “Panamá Power” Córdoba atizó doblete y ambos anotaron gracias a imparable de Torres, ese último batazo, ya ante los envíos del relevista Guadalupe Chávez, pues Oscar Robles jaló temprano por el bullpen.

Joe Van Meter inició sobre el montículo por los Algodoneros y aunque en la segunda entrada lo amenazaron los locales al llenar la casa con solamente un out, salió ileso tras dominar a Víctor Márquez con una rola por tercera para forzar el out en home y enseguida, Alfredo López murió con una rola por el campo corto. Sin embargo, Van Meter salió muy descontrolado para la tercera tanda y tras un out, otorgó bases por bolas consecutivas para Jefry Marte, Ademar Rifaela, Alberth Martínez y José Sermo, ésta último permitió a Marte anotar “de caballito” y enseguida, Manny Olloque pegó un globito que cayó de hit en el jardín central y permitió a Rifaela llegar a home con la segunda carrera local.

Agregaron otra los duranguenses en el cierre del cuarto episodio, en el que con un out, Alfredo López sonó sencillo al izquierdo y desde primera anotó, gracias a un doblete de Michael Robles. Van Meter ya no salió a lanzar la quinta entrada, debido a que tendió al descontrol y eso propició que realizara más lanzamientos, hasta despedirse con 94 pitcheos a cuestas, para ser relevado por su compatriota Jake Jewell, quien inició candente su labor de serpentina, al conseguir cinco outs consecutivos, cuatro por la vía del ponche.

LA FATÍDICA

Sin embargo, Jewell fue tocado en la fatídica séptima, cuando con uno fuera, el curazoleño Rifaela le pegó hit sencillo, Martínez entregó el segundo out con línea al jardín izquierdo y llegó un wild pitch que permitió al corredor llegar a segunda, desde donde anotó, gracias a imparable del boricua Sermo. Ahí salió del juego Jewell y fue relevado por el zurdo José Torres, quien fue sacudido por Olloque, quien se voló la barda del izquierdo para dar la voltereta a la pizarra.

SEGUNDA BOMBA

Isaac Jiménez entró desde la octava entrada, en la que ponchó de manera controversial al emergente JJ Muno, pero en la novena, al buscar el salvamento, apareció otra vez el tijuanense Nevárez para detonar su segundo cuadrangular del juego, otra vez por el izquierdo, se llevó por delante a Córdoba y a Torres que habían dado hits sencillos, su séptimo jonrón de la temporada significó la victoria para los Guindas, pues Thomas McIlraith retiró en blanco la novena para apuntarse su duodécimo salvamento.