Unión Laguna está en playoffs

Los Algodoneros del Unión Laguna vencieron anoche a los Leones de Yucatán por pizarra de 4 carreras a 1, en maratónico juego que requirió de 14 entradas para empatar la serie en el estadio Kukulkán; los Guindas tienen ya seguro su lugar en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.La ofensiva de los Algodoneros se fue en blanco durante la primera entrada, frente a los lanzamientos del derecho Francisco Haro, quien retiró en orden, pero en el segundo rollo le hicieron daño los bateadores Guindas, que visten de negro. Con un out, Juan Carlos Escarra detonó un batazo que fue a parar en la esquina del jardín derecho, donde Anthony García levantó la pelota, pero antes de lanzar, cayó, lo que le permitió al corredor convertir el batazo en triple, luego anotó con una rola de Dean Nevárez.

El sonorense Luis Gamez tuvo por los Algodoneros su última apertura en temporada regular y volvió a mostrar lo mejor de su repertorio, aunque comenzó el juego otorgando base por bolas al primer bateador, resolvió con ayuda de su defensiva que fabricó un doble play para que Luis colgara su primera argolla en la pizarra. A partir de ahí, enarboló Luis una salida bastante buena, colgó cinco argollas, usando sus principales armas: una recta bien localizada, el cambio de velocidad que sacó de balance a los bateadores y un sinker perfecto para fulminar a los rivales, con lo que el abridor Guinda sostuvo el duelo ante "El Gallo" Haro, quien también sacó a relucir lo mejor de su repertorio, para no dejar que los visitantes hicieran más daño.Fue hasta la parte baja del sexto capítulo, cuando los Leones lograron empatar la pizarra y ponerle drama al juego, ante la algarabía de sus aficionados. Con uno fuera, Luis Sardiñas pegó sencillo, aunque fue pescado en revirada para el segundo out y parecía que el lanzador Guinda saldría ileso, pero le otorgó base por bolas a José Martínez y enseguida, el boricua García disparó un doblete hacia el jardín derecho, con tan buena colocación para complicarle la vida a Nick Torrres, quien por más que se apresuró a tomar la esférica y devolverla al cuadro, no pudo evitar que "Cafecito" llegara desde primera hasta home, con la carrera de la igualada.

Los relevistas cumplieron de gran manera por ambos lados para mantener el empate, el cual se prolongó hasta los extra innings; Miguel Aguilar, Alexandro Tovalín, Enrique Burgos, Dalton Rodríguez, Manuel Chávez y Yamil Castillo lucieron por los de casa, mientras que Jake Jewell, José Torres, Thomas McIlraith, Alberto Leyva y Jeff Ibarra lo hicieron por Laguna, aunque el zurdo Ibarra fue ayudado por Edgar Robles, quien con un tirazo desde el jardín central, puso out en home a Lázaro Alonso.

El juego se decidió en la entrada número 14, cuando los Guindas sumaron 3 carreras, una impulsada por imparable de Dean Nevárez, otra "de caballito" tras base por bolas a Albert Lara y una más con fly de Edgar Robles hacia el jardín central. Miguel Vázquez lanzó el cierre del episodio en blanco y se apuntó la victoria, pues había entrado a relevar desde el inning 13. La serie terminará hoy, con juego a las 19:30 horas; los abridores anunciados son Félix Doubront (3 - 0; 2.01 ERA) por Yucatán y el tijuanense Aldo Montes (7 - 2; 3.51 ERA) por el Unión Laguna.