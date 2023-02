Unión de Escuelas Particulares advierte retraso escolar de dos años en La Laguna

En este mes de febrero y como parte del periodo de inscripciones para el nuevo ciclo escolar 2023-2024 se espera que siga la recuperación de la matrícula escolar en unas 300 escuelas particulares de nivel básico de La Laguna de Coahuila y Durango. Esto lo informó ayer Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra".

Dijo que luego de las restricciones de la pandemia por la COVID-19, en agosto del año pasado la recuperación fue de más del 20% mientras que para el nuevo ciclo escolar 2023-2024 estiman que sea por encima del 40%.

“Vamos a decir, una escuela de mil alumnos perdió 500, ahorita ya recuperó otros 300, va en 800 por decir, vamos muy bien”, dijo.

Silva Rosales comentó que parte de la recuperación de la matrícula escolar tiene que ver con el rezago educativo que la pandemia provocó en el sistema educativo público. “En el examen de admisión nos damos cuenta el nivel que trae cada alumno, se habla con los padres de familia y se les dice la situación que hay, se les convence que debe ubicarse al niño en años anteriores. Porque un niño que llega a inscribirse con nosotros en sexto año y no trae conocimientos ni de cuarto ni de quinto pues no puede estar al igual que los demás”, puntualizó.

El líder de la ANIEP, expuso que el 100% de los estudiantes que hasta ahora han retornado a la educación privada tienen rezago educativo. El retraso escolar, dijo que es de dos años. “Entonces tenemos que convencer a los padres de familia que lo principal es el contenido, (los estudiantes) no saben leer, no saben escribir, no saben sumar, no saben restar, no tienen idea de las clases de historia, de biología, nada, entonces ¿cómo vamos a seguir?, no traen inglés, no traen computación, no traen deportes, no traen música, no traen nada”, apuntó.

Silva Rosales informó que el año pasado se registró el cierre de unas 20 escuelas privadas de La Laguna de Coahuila y Durango. La Secretaría de Educación Pública (SEP) les da un periodo de tiempo para que vuelvan a reactivarse o de lo contrario pierden su registro de validez oficial.

Recordó que con la emergencia sanitaria y el confinamiento, algunas instituciones privadas tuvieron que liquidar a casi la mitad de su personal, sobre todo porque muchos padres y madres de familia cambiaron a sus hijos a escuelas públicas dejando adeudos de hasta 3 ó 4 mensualidades, lo que impactó negativamente en las finanzas.

Después de ello y como parte de la estrategia para atraer de nueva cuenta a los estudiantes, los colegios particulares han manejado promociones como no cobrar inscripciones o bien, aplicar descuentos sobre dicho concepto.