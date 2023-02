Unen sus corazones en boda comunitaria de GP

Con más de 40 años viviendo en unión libre y después de tres hijos, don Ricardo Guerrero y doña Alejandra Lara, decidieron unirse en matrimonio para formalizar su unión y posteriormente casarse por la iglesia. Ellos junto con otras 851 parejas de la región Laguna participaron en las bodas comunitarias Uniendo Corazones, que promovió el DIF Estatal en la entidad.

La pareja de enamorados aseguraron que estos 42 años de convivencia diaria no han sido fáciles, sin embargo ambos decidieron dar ese gran paso y formalizar su unión.

Ayer, en el marco del Día del Amor, un total de 852 parejas de Gómez Palacio y Lerdo, se unieron en matrimonio, cantidad que superó el número de parejas que se dieron el "sí" en la capital, en donde fueron 831 las que formalizaron su unión.

Teniendo como sede el Centro de Convenciones de la Expo Feria Gómez Palacio, el director estatal del Registro Civil, Nazario Ortega, celebró la ceremonia comunitaria, que tuvo como invitados especiales al gobernador Esteban Villegas y su esposa y presidenta honoraria del DIF Estatal, Marisol Rosso.

De ese total, 12 parejas del mismo sexo, se unieron en matrimonio en un hecho sin precedente en la entidad. Entre los contrayentes, había parejas hasta con más de 18 años viviendo en unión libre sin tener la oportunidad de poder formalizar, ya que en Durango no se contemplaba la figura del matrimonio igualitario, sino hasta después de que en el mes de septiembre, el gobernador publicara un decreto que lo hizo posible.

De acuerdo con Marisol Rosso, este evento con 13 años de existencia en la entidad, se llevó a cabo por primera vez en Gómez Palacio y aseguró que se convertirá en una tradición.

Y es que entre las bodas celebradas el pasado 13 de febrero y el día de ayer, fueron un total de 2 mil 383 las parejas que se dieron el "sí" en esta campaña, en la que ninguno de los contrayentes aportó ni un peso en los trámites. De ese total, fueron 22 las parejas del mismo sexo los que también se unieron en matrimonio: 12 de Gómez Palacio y Lerdo; 8 de la capital y 2 más de otros municipios.

De acuerdo con Ortega, en el resto de los municipios también se celebraron matrimonios sin costo, pero solo en la capital y en La Laguna, fue de forma masiva.

En esta campaña, no se contemplaron uniones de menores de edad, que aunque se contara con el consentimiento de los padres de ambos contrayentes, el Código Civil de Durango no los contempla. "No se pueden unir los menores edad, nosotros a través de una modificación a la legislación ya no es posible eso, ni siquiera con el consentimiento de los padres, para salvaguardar, para que sea una decisión bien consensuada, personal y jurídicamente fortalecida", recalcó Ortega.

Como parte de la celebración, se presentó la cantante Yuri, evento al que pudieron asistir las parejas y sus hijos, así como el público en general, que desde el mes de diciembre esperaban su espectáculo dentro del festival Como La Laguna Ninguna.