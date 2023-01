Una vez más, abarrotan Sader para cobro de beca

Una vez más, jóvenes de nivel medio superior, la mayoría acompañado por sus padres, abarrotaron los alrededores de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) en Lerdo, inmueble donde se localizan las oficinas de la Unidad de Atención Escolar, para el cobro de su beca Benito Juárez.

Desde temprana hora, incluso algunos desde la noche anterior, acudieron al lugar, ubicado sobre la calle Chihuahua entre las avenidas Matamoros y Juárez, para lograr su cobro.

Y es que la mayoría ha pasado más de dos días en espera de poder cobrar, ya que únicamente se atienden menos de 200 beneficiarios ante la falta de personal y sobre todo ante las fallas que presenta el sistema debido a la alta demanda.

Tan sólo ayer jueves, se presentaron varias suspensiones, según reconoció José Alfredo Hernández Páez, responsable de la Unidad en la región, la cual atiende 11 municipios laguneros.

"Ya vamos bien, ayer funcionó el sistema de las 3 a 4 de la tarde muy bien, le bajamos dos horas a una hora y media de atención a la gente, pero lamentablemente el sistema ahorita llevamos más de 20 minutos que se volvió a suspender, eso es lo que nos afecta, pero funcionando bien, no hay ningún problema", comentó Hernández.

Las constantes fallas, aunado a la falta de personal suficiente para dar atención a las decenas de alumnos que se han dado cita desde el pasado lunes, es lo que ha provocado una gran concentración en el lugar, en donde la fila rodea prácticamente el inmueble.

Hernández, recordó que durante esta semana, sólo se atienden a alumnos de los planteles: Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) 08, así como el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) 47, así como el Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios (CBTis) 159, el Instituto 18 de Marzo y el Conalep sede Centro Mexicano Francés número 146.

Por lo que llama el titular de la Unidad de Atención, a que no acudan aquellos estudiantes que no pertenecen a dichas instituciones, pues no recibirán su pago.

Así mismo, exhortó a aquellos jóvenes que cobran por transferencia bancaria, a no acudir, y esperar hasta el mes de febrero, que se reflejará su pago.