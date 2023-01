una leyenda del country

Shania Twain es considerada una leyenda de la música country. Cinco premios Grammy, "sold outs" en sus shows, primeros lugares en las listas y otras distinciones avalan su importante trayectoria.

La cantante ha recibido el año de la mejor manera, lanzando un nuevo sencillo llamado Giddy Up!

Según ha dado a conocer Universal, la canción prepara el escenario para el nuevo disco de Shania que se llamará Queen of Me y verá la luz el 3 de febrero de 2023.

"El grito 'Let's Go Girls!' es un sentimiento maravillosamente edificante ahora, pero es algo que dije durante la grabación en el estudio y supongo que es lo mismo para Giddy Up!

"Estas líneas llegaron a mí cuando pensaban en cómo poner un poco de ánimo en mi camino. Quiero que la gente se sienta bien cuando escuche el nuevo álbum. Quiero establecer un tono de celebración y Giddy up! es una forma de llamar a la audiencia y decir '¡preparémonos para divertirnos!'", dijo la artista en la misiva.

Por otro lado, Shania ganó recientemente el premio "Icono de la música" en los People's Choice Awards 2022 e iluminó el escenario con una actuación emocionante.

La próxima producción de Twain incluirá 12 canciones, entre ellas, la que da título al disco, Queen of Me, The Hardest Stone y Waking Up Dreaming.

El álbum representa para Shania una declaración creativa, profunda y dinámica de esta voz icónica.

Shania también fue anunciada como cabeza del cartel para Rock the Ocean's Tortuga Festival, junto a Eric Church y Kenny Chesney.

Este magno evento, se desarrollará del 14 al 16 de abril del 2023.

Universal también ha informado que la cantante emprenderá una gira de nombre Queen of Me Tour global, producido por Live Nation.

Tras una residencia que abarcó cinco años en Las Vegas, Shania se alista para volver a girar por el mundo entero.

Kelsea Ballerini, Lindsay Ell, Hailey Whitters, Breland, Robyn Ottolini, Priscilla Block y Mickey Guyton, Lily Rose, Talk y Tinelle Townes se unirán a Shania en fechas seleccionadas a lo largo de la gira.

Shania y Live Nation dieron a conocer que un dólar de cada boleto comprado para el Queen Of Me Tour de Shania será donado a SKC.

Establecida en 2010 por Shania Twain, SKC ofrece servicios que promueven un cambio positivo en la vida de los niños en tiempos de crisis y dificultades económicas.

Desde los años 90, Shania ha liderado el camino como una mujer icónica, empoderada y que desafía el género, que ha batido récords, acumulado una enorme base de fans internacionales y generado un catálogo de algunos de los mayores éxitos que han resistido la prueba del tiempo.

En Netflix, se encuentra ahora un documental sobre Shania, el cual lleva a los espectadores a conocer la vida de la intérprete desde sus humildes comienzos en Timmins, Ontario, donde se crio en la pobreza y se inspiró en la historia de Dolly Parton, hasta que definió su carrera al conocer a su futuro esposo y la productora de rock Mutt Lange antes de escribir, grabar y lanzar su exitoso álbum The Woman In Me.

Para saber

Más de Shania

*Country, pop y rock integran su propuesta musical.

*Su tercer disco, Come on Over (1997), se convirtió en el álbum de música country más vendido, con 40 millones de copias, y el álbum más vendido de la historia por una mujer.

*Es la única cantante femenina en tener tres discos de diamante en Estados Unidos, certificados por la RIAA, siendo además, la segunda cantante canadiense con más discos vendidos (detrás de Celine Dion y por delante de Alanis Morissette).

*En 1995, con el lanzamiento de su álbum The Woman in Me, ganó cinco premios Grammy y 27 premios BMI Songwriter.