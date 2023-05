Una labor remunerada con amor

Aunque por años Diana trabajó para una empresa en donde las jornadas se tornaban largas y tediosas, el estar dedicada a sus cuatro hijos ha sido la labor más demandante, desgastante pero también la más placentera.

Y es que su día se va en atender a su hijo Axel de 20 años, Ari de 16, y a sus cuates de seis años de edad; el tiempo se va volando, así como sus fuerzas, pero el amor que recibe se multiplica.

Hasta hace unos siete u ocho años, Diana trabajaba para una empresa y también cuidaba a sus dos hijos mayores, pero esa etapa cambió. Para entonces, ella imaginaba que ser ama de casa sería sencillo, pensamiento que se transformó por completo.

"En algún momento yo caí en ese error de creer que era fácil, porque muchas veces suponemos que por el hecho de ser mujer sabemos cocinar, sabemos lavar, llevar el rol de una casa, todo lo que conlleva el ser ama de casa, pero te das cuenta que no, que el día a día, la monotonía, el pensar qué hacer de comer, esos detallitos, terminan de ser cansados, fastidiosos, complicados y complejos, porque no es fácil".

Pero también, además de ser un trabajo muy cansado y demandante, sobre todo porque se tienen muchos "patrones" en cada uno de los hijos, la retribución es grande.

"Creo que sí es difícil pero también si sabes llevar esos matices del día a día, entiendes que es un trabajo bien remunerado, porque ¿cuánto valor le vas a poner a esa sonrisa que te da tu hija por hacerle su comida favorita?, o que hayas ido a recogerlo a la escuela y haya tenido un mal día y lo recibiste o viceversa, que tú hayas tenido un mal día y que veas esos ojitos o te platique, y estés ahí cuando te necesitan. Creo que vale la pena", dijo con emoción .

Es por ello que Diana define la maternidad en una sola palabra: responsabilidad.

"Para mí la maternidad es responsabilidad, somos responsables de ellos desde el vientre, cuando nacen, de proveerlos de lo necesario, para que se desarrollen adecuadamente, física y mentalmente".

Para ella, el encontrarse lejos de su familia, ya que por cuestiones laborales de su esposo tuvieron que dejar la Comarca Lagunera, la situación se torna un poco más compleja pero también, dijo que ha ayudado a tener una mejor comunicación entre su pareja y sus hijos.

"Nada como la familia, pero también el no contar con ellos me hace crecer, me hace tener una mejor comunicación con mi esposo y mis hijos, todos tenemos un rol en esta familia y si uno está mal, no funcionamos; necesito de cada uno para ser mejor y para darles los mejor, sin ellos mi vida sería más complicada, su ayuda y su apoyo hacen la diferencia".

Pero también cuenta con una red de apoyo que le ha aligerado su labor en casa.

"Tengo una red de apoyo o una comunidad escolar increíble, cabe señalar que todas somos mamás foráneas, y que no contamos con nuestras familias aquí, casualidad no lo creo; nos apoyamos y ayudamos en lo que podamos, porque sabemos lo difícil que es no tener a tus familiares cerca, así que trato de rodearme de gente que sume a mi vida y a la cual yo le pueda retribuir esa ayuda", compartió contenta.

En esta aventura que se llama maternidad y en esta labor en casa, también ha puesto en marcha muchos de los consejos de su madre, Lupita.

"La unión familiar, que podemos estar o no de acuerdo en algo pero que siempre sepan que voy a estar para ellos; que vinieron a esta vida a ser felices; A respetar la naturaleza; La lectura; Ser agradecidos; Que siempre existen tres versiones", entre otros consejos que ahora ponen en marcha sus cuatro pequeños.

Pero también, ahora en su faceta de madre, aseguró que lo que no repetiría en casa sería: "Definitivamente la poca comunicación que llegué a tener de joven, el decir te lo dije, que se me sale de vez en cuando; el imponerme, y el no reconocer mis errores".

En este Día de las Madres, Diana se dijo feliz y en construcción de sus sueños y apoyando el de sus cuatro hijos.

Recordó que cuando pequeña, no soñaba con una familia así de grande, pero ahora es lo mejor de sus días.

"Yo siempre quise una familia, no una grande, pero sí estoy feliz con lo que soy y lo que tengo, sigo construyendo mi sueño pero definitivamente voy por buen camino".