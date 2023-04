¿Una infidelidad? El último escándalo de Imelda Garza y Julián Figueroa

Imelda Garza y Julián Figueroa superaron su último escándalo público, cuando el cantante besó a una fan y las fotos aparecieron en una revista de circulación nacional en 2022; ayer martes, Imelda, la hoy viuda del cantante, estuvo junto a Maribel Guardia desolada por la muerte del hijo de Joan Sebastian; la cantante de 26 años se mostró destrozada ante las cámaras que cuestionaron a su suegra sobre el difícil momento que está pasando tras la repentina muerte de su hijo, producto de un infarto.

Garza, quien le dedicó unas palabras de despedida a su esposo a través de redes, fue tachada por algunos como "fría", sin embargo, ella respondió que no tenía que darle gusto a la gente y pidió respeto.

Ayer martes, ante la prensa, contó que horas antes de que Julián muriera, su hijo José Julián le hizo un especial dibujo a su padre: "Un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito, que el león grande era su papá y el león chiquito era él", relató entre lágrimas.

Tres meses antes de que Julián falleciera, Imelda se lanzó como cantante, y en su visita al programa "De primera mano", habló sobre el escándalo que se generó tras unas fotografías en las que Julián aparecía besando a una fan, y que varios medios aseguraron que supuestamente estaban a punto de divorciarse.

"La verdad es que él tiene una enfermedad llamada alcoholismo, y hay veces que la gente tiene recaídas, eso que pasó, más que me pegara a mí le pegó a él, él se arrepintió muchísimo, no se acordaba para empezar, de lo de que pasó", relató.

La joven confesó que lo ocurrido la hizo sentir mal, pero entendió que se trató de una recaída de Julián por el problema de alcoholismo que tenía.

"Sale la publicación y fue llorando conmigo a decirme ‘es que no sé cuándo pasó esto, no sé cómo pasó esto, no sé por qué pasó esto, me sentía muy mal’; o sea, yo me enojé, claro que me enojé, me prendo en dos segundos, pero después del enojo tuve algo de entendimiento, al final he vivido muchos episodios con él, cuando ha estado así (alcoholizado), y la depresión que viene después es muy fuerte, no me quedó más que apoyarlo".

Imelda, que tiene una muy buena relación con Maribel Guardia, a quien cariñosamente llama "tía", aclaró que su suegra fue muy respetuosa en ese proceso y evitó involucrarse; finalmente ella y Julián superaron la crisis y continuaron de la mano como el equipo que son desde hace varios años.

"Sigo enojada, yo no tengo nada que ver con esto, y como que me caiga a mi la prensa y los malos comentarios por algo que yo no hice sí me molestó un poco; finalmente somos un equipo", dijo a inicios de enero.

Garza recordó que en un inicio tuvo una relación complicada con Julián porque era a larga distancia, por lo que terminaron muchas veces, y en esos lapsos, la prensa aseguró erróneamente que él le había sido infiel, lo cual era una mentira.

En su cuenta de Instagram, Imelda Garza le escribió al padre de su hijo un emotivo mensaje tras darse a conocer su muerte:

"Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore".