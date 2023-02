Un total de 33 parejas solicitaron la nulidad de su matrimonio religioso en la Diócesis de Torreón

En el marco del mes del Amor, se dio a conocer que un total de 33 parejas iniciaron sus procesos de nulidad del matrimonio religioso en el 2022 ante la Vicaría Judicial de la Diócesis de Torreón, donde la mayoría se encuentra en proceso y en manos de un grupo de 12 personas, entre sacerdotes y laicos que forman parte del Tribunal.

Víctor Monreal Santacruz, vicario judicial de la Diócesis de Torreón, informó que de esos 33, al momento entre 3 a 4 parejas han recibido su decreto de nulidad, y el resto continúa el proceso, el cual puede demorar de un año hasta año y medio o un poco más.

De acuerdo con el vicario, la solicitud que ha hecho el papa Francisco es que el proceso sea lo más rápido posible y bajo esa petición se ha trabajado.

“Porque depende de las distintas respuestas de las parejas, de los tiempos, y de cómo vayamos dando nosotros con los que trabajamos en el Tribunal”, explicó Monreal Santacruz.

En este 2023, únicamente las parejas se han acercado, pero no todas con la intención de iniciar el proceso.

De acuerdo con el vicario, no todas las parejas que han solicitado su decreto de nulidad lo hacen para casarse nuevamente, sino para cerrar esa etapa que en ocasiones suele ser dolorosa, pero aseguró que una vez que se entregue dicho decreto tendrán posibilidad de casarse por la Iglesia nuevamente.

Asimismo, el sacerdote explicó que el Tribunal lo conforman: una notaria; dos padres que son el primer contacto con una de las partes o la pareja; tres auditores; dos sacerdotes más; una religiosa; una laica; otra religiosa y un sacerdote, quienes son los defensores del vínculo; y cuatro jueces. Es en ellos donde recae la responsabilidad de analizar las solicitudes.

“El papa Francisco pide que sea lo más rápido posible, estoy tratando que sea lo más cortito, un año o año y medio, no más, pero hay muchos factores que dependen de que se tarde más o menos. Tengo que ver las personas, laicos, sacerdotes que apoyan en el tribunal dependiendo de sus ocupaciones y demás para poder sacar las distintas etapas de nulidad”, detalló el vicario.

Por otra parte, comentó que es difícil precisar si las solicitudes han sido al alza, “varía mucho, no es nada más que vaya aumentando cada año, hay años que aumentaron, otros que son menos, pero la inestabilidad no es que no haya problemas, sino que las partes cuando están divorciadas quieran este proceso, no todas las personas divorciadas, desconozco el porcentaje de lo civil, no todas las personas inician los proceso con nosotros”.

Y es que detalló que aquellas parejas que se encuentran divorciadas por lo civil no necesariamente solicitan la nulidad religiosa.