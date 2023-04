Un perrito en Twitter y otros clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Twitter ladra en vez de trinar

A nuestro “habitué” Elon Musk le gusta hacer cosas atrevidas, más bien transgresores, y esta semana resolvió que había algo más para cambiar en Twitter: su imagen.

Muchos se sorprendieron cuando abrieron la aplicación en la versión de escritorio y vieron a un adorable perro Shiba Inu en vez del tradicional pajarito azul. De pronto algunos creyeron que estaban siendo hackeados.

Pues no. El can de origen asiático es también la imagen del dogecoin, una criptomoneda creada a modo de burla en 2013 y de la que Musk ahora asegura tener una cantidad considerable.

Pero parecería que el magnate más querido (y odiado, también) de nuestros tiempos no da puntada sin dedal, porque tras el cambio, la cotización del dogecoin subió un 26 %.

Por ahora el cambio no se ha visto en las versiones móviles.

¿Se nos quedará el Shiba Inu en Twitter? Habrá que ver.

2. Musk le quita el “chulito azul” a The New York Times

Pero si lo del dogecoin pareció incluso hasta hilarante, lo que no gustó a muchos fue que un diario tan grande y tradicional como The New York Times perdiera su marca de verificación o “chulito” azul en Twitter.

Ni que fuera El Hocicón -"el diario pobre, pero honrado”- en el que a veces trabajaba Condorito.

Parece que la plataforma le retiró el certificado justo después de que el periódico anunciara que no pagaría por Twitter Blue.

Hay que recordar que a partir del próximo 15 de abril, si no se pagan ocho dólares mensuales, no hay certificación.

Y si bien la cuenta principal de The New York Times ya no tiene el dichoso signo, las de las distintas secciones lo mantienen… por ahora.

Será extraño ver que la cuenta del periódico más influyente del mundo no está certificada, pero la de un anónimo con 300 seguidores sí, simplemente porque paga.

Pero así es la vida con Elon Musk.

3. Amazon no es un mercado de imitaciones

Bamba, chiviado, trucho, dígales como quiera, pero uno no querrá encontrarse un producto así en una página tan prestigiosa como la de Amazon… y a veces pasa.

Por eso es que el gigante del mercadeo minorista ha implementado fuertes medidas y eliminó en 2022 más de seis millones de productos falsificados como parte de su trabajo de protección de marcas.

En 2021 ya había sacado de su plataforma cerca de 3 millones de ítems.

La empresa de Seattle (Washington, EE.UU.) dijo que el año pasado también creció el número de falsificadores llevados ante la Justicia, con un total de 1.300 demandados o denunciados.

Se lo están tomando muy en serio, ¿eh?

También frenaron las oportunidades de crear nuevas cuentas para vender mercancía falsa, con 800.000 intentos abortados, frente a los 2,5 millones de 2021.

El mensaje es que, si quieren vender mercancía bamba, chiviada, trucha, no será en Amazon.

4. Un Google cauteloso

Cauteloso: dícese de quien obra con precaución y reserva, y -por extensión- con prudencia y mesura en el uso de recursos.

Y aunque parece que eso no aplica para los gigantes tecnológicos, lo cierto es que éstos no son tiempos para botar la casa por la ventana, como dicen los colombianos.

Según CNBC y The Wall Street Journal, Google le ha dicho a sus empleados que habrá recortes en las clases de "fitness", que cerrará cafeterías, racionalizará el gasto de grapadoras y cintas adhesivas, y disminuirá la frecuencia de reemplazo de las computadoras.

Nada de comprar equipo nuevo porque se bloqueó. No. Ctrl+Alt+Supreme y adelante.

Ruth Porat, directora financiera de Google, adelantó esta semana que los de Mountain View (California, EEUU) harán unos "grandes esfuerzos" que se prolongarán durante varios años.

Alphabet, la matriz de Google, ya había anunciado en enero la eliminación de 12.000 puestos de trabajo.

Este capítulo momentáneo de la vida de Google se llama “austeridad”.

5. ¿Game over para Activision Blizzard?

Ojalá que no, pero las autoridades de Estados Unidos están muy encima de esta tradicional creadora de videojuegos.

En concreto, el Departamento de Justicia presentó una denuncia por imponer reglas que limitan la competencia de los jugadores en las ligas profesionales.

La denuncia presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia asegura que en dos ligas de deportes electrónicos propiedad de Activision se implementó el llamado Impuesto de Equilibrio Competitivo.

La advertencia es simple: deben eliminar ese impuesto o, de lo contrario se las verán en graves aprietos.

Todo en nombre de la sana competencia…y del antimonopolio.

6. Virgin, fuera de órbita

Música: bien. Aviación: bien. Comunicación celular: bien. Industria aeroespacial: not so good. Virgin Orbit se declara en bancarrota y eso no le gusta para nada a Richard Branson.

Pero eso ya se veía venir, porque la compañía había dicho que despediría al 85 % de su plantilla para reducir costos.

La carrera por igualar a la SpaceX de Elon Musk (sí, él otra vez) ni siquiera arrancó, ya que fracasó en su intento de realizar el primer lanzamiento de un satélite al espacio, desde Newquay (Reino Unido).

Las obligaciones de Virgin Orbit las asumirá por ahora Virgin Investments, también de Branson.

El espacio no es para todos. Es caro.

7. Vuela barato con Google

Todas las aerolíneas dicen “nuestros precios son los más baratos”, pero ¿sí lo son?

Google nos ayuda a resolver esa pregunta con un "distintivo de precio más bajo garantizado" de Google Flights.

¿En qué consiste? Es una insignia que significa que Google está segura de que el precio de un vuelo no va a bajar más y que, si se equivoca en su estimación, se compromete a devolver la diferencia.

¡Qué bien!

Google monitoreará el precio del vuelo todos los días hasta su salida y, si el precio baja, devolverá al comprador la diferencia a través de Google Pay.

Por ahora esta maravilla se implementará solo en Estados Unidos, pero la esperamos pronto por Latinoamérica.