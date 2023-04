- Ayer por la tarde, las tribunas del estadio Corona fueron el escenario perfecto para la presentación de Pablo Repetto, nuevo timonel de los Guerreros.

En la presentación, el presidente ejecutivo de Santos, Dante Elizalde, acompañado de Braulio Rodríguez, quien es el director de Gestión Deportiva de la institución albiverde, dieron la bienvenida al estratega, en donde mencionaron la responsabilidad que Repetto tendrá en este juego buscando el repechaje para los Guerreros, además de lo que significa llegar a la Comarca Lagunera.

"Estamos halagados de recibirte. Llegas en el momento idóneo y nos sentimos contentos y seguros de que estarás a la altura de esta gran organización y afición, la cual viene lastimada por lo que pasó en el torneo, pero tenemos la voluntad de darle la vuelta gracias a este nuevo compromiso que tienes. Bienvenido y mucho éxito", fueron las palabras de Elizalde, que también aseguró que hicieron una gran elección en el charrúa.

HABLA EL URUGUAYO

Por su parte, al momento de tomar la palabra, el sudamericano comentó su sentir acerca de llegar a la institución albiverde, donde aseguró que será un nuevo reto en su carrera y que viene a Torreón para hacer cosas importantes con el club: "Para mí es un orgullo estar en Santos Laguna. Ojalá pueda devolver toda esa confianza que me dan con trabajo, y a partir de ahí con los resultados que todos queremos. Fue muy rápida mi llegada, hicimos todo porque queremos revertir este momento que no es el mejor, así que todos juntos tenemos que poner a Santos en los lugares en los que está acostumbrado", reiteró.

Uno de los motivos por el cual, Pablo Repetto llegó a Santos Laguna, según sus palabras, es la ilusión de llegar a un equipo que es modelo dentro del futbol mexicano, además de que integrarse a la institución albiverde será un importante paso dentro de su carrera como entrenador, donde ya cosecha una final de Copa Libertadores y un par de títulos con el Nacional de Uruguay.

ESTILO DE JUEGO

El estratega, que debutó como técnico en el 2006 con el Fénix de la Segunda División de Uruguay, destacó también el estilo de juego que buscará imponer dentro de Santos Laguna, creando equipos dinámicos, con transiciones veloces en defensa y ataque, por lo que tratará de adaptar rápidamente a sus ahora dirigidos desde esta mañana.

"Me gusta contar con laterales ofensivos y extremos con velocidad. En estos momentos tenemos que adaptarnos al plantel que tenemos y a partir de esa idea ir buscando el mejor rendimiento del equipo", aseveró.

Por último, uno de los puntos importantes que destacó el timonel, es la cuestión de fuerzas básicas, misma que Santos Laguna ha trabajado a profundidad en los últimos años, donde destacó que es gustoso de trabajar con los jóvenes, pero que todo se irá dando conforme los procesos que se aprendan en los entrenamientos, conjugado con los jugadores de experiencia que el plantel tiene en este momento: "Para mí no es nada nuevo, es algo que me gusta, pero como todo, se necesita un proceso, y por más que tenga esas experiencias anteriores no quiere decir que van a jugar todos los jóvenes, eso se irá viendo día a día, porque para todos es un proceso que comienza hoy", finalizó Repetto en su presentación.

Los Guerreros, que ayer ya entrenaron con Repetto, cotninuarán trabajando en las instalaciones del Territorio Santos Modelo, con el objetivo de llegar de la mejor manera posible para el partido clave del sábado ante Cruz Azul.