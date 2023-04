“Un bebé es una bendición”, así reaccionó Belinda al embarazo de Christian Nodal y Cazzu

Belinda es interceptada por la prensa mexicana en Aguascalientes y reacciona al embarazo de su ex Christian Nodal y Cazzu: “Un bebé es una gran bendición".

Fue hace un par de días cuando Cazzu dio a conocer a sus millones de seguidores que se encontraba esperando un bebé, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal.

A pesar de que durante todo este tiempo Belinda, exprometida de Nodal había preferido evitar cuestionamientos sobre este suceso, fue durante su llegada a la Feria de San Marcos en Aguascalientes que la cantante española no solo reaccionó al embarazo de Cazzu, sino también le hizo una petición a los medios de comunicación.

Durante su llegada al evento, Belinda comentó: "Un bebé es una gran bendición", respondió con una gran sonrisa. "Sin embargo, lo que sí me gustaría pedirles, y aprovecho esta cámara para decirles que ya no me vuelvan a preguntar sobre temas pasados, de verdad es muy molesto".

Tras esto, la también actriz aseguró que ambos ya habían pasado página, y por respeto a la nueva familia ya no respondería más estas preguntas: "La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo que hablar de nadie. Les deseo lo mejor de todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que por favor ya no voy a responder más de esto", sentenció.