Un año de guerra en Ucrania; prometen victoria

Hace un año, Rusia lanzó el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Tanques rusos empezaron a ingresar a Ucrania, ante lo cual muchos civiles se refugiaron en sótanos y otros huyeron a las fronteras de su país.

Gobiernos de todo el mundo le impusieron duras sanciones a Moscú en un intento -infructuoso hasta ahora- de presionar al presidente Vladimir Putin a que abandonara su ofensiva.

A pesar de todo, las fuerzas armadas ucranianas han resistido, recuperando el control de amplias franjas del territorio ocupado y repeliendo los intentos rusos de avanzar en el este, donde se siguen librando intensas batallas.

Todo ello ha provocado un sufrimiento abrumador: miles han perdido la vida y más de 8 millones de ucranianos huyeron al extranjero.

Los efectos económicos siguen repercutiendo en todo el mundo, desde la movilización apresurada en Europa para obtener nuevas fuentes de energía hasta el incremento en los precios de los granos en África.

Rusia invadió Ucrania luego de que Moscú emplazó soldados durante meses a lo largo de las fronteras de su vecino y de gestiones diplomáticas de último momento encabezadas por gobiernos occidentales para intentar evitar un conflicto.

Las autoridades rusas desmintieron las advertencias de Estados Unidos de que se avecinaba una invasión, y al mismo tiempo insistieron en que seguirían respaldando a los separatistas armados en el este ucraniano y bloquearían los intentos de la exrepública soviética de unirse a la OTAN.

En un discurso televisado, Putin dijo que Ucrania formaba parte integral del patrimonio ruso. Cuestionó abiertamente el derecho del país a existir, luego de que tres décadas antes se había declarado independiente.

Estados Unidos y sus aliados -recelosos de los motivos de Putin luego de que en 2014 se anexó la península de Crimea, y de ocho años de combates en la región ucraniana del Donbás entre fuerzas de Ucrania y separatistas respaldados por Moscú- reforzaron su presencia militar en el este de Europa y se comprometieron a proteger a los miembros de la OTAN ubicados cerca de Ucrania de cualquier posible agresión.

Sin que se vislumbre la posibilidad de un acuerdo de paz, Ucrania y Rusia están saliendo de un estancamiento invernal decididas a luchar por metas estratégicas diametralmente opuestas.

Kiev desea obligar a Moscú a salirse del territorio que ha capturado para que respete las fronteras reconocidas internacionalmente, y sus fuerzas, que tienen la moral en alto, ahora están equipadas con armas ofensivas más poderosas que han estado recibiendo de Occidente.

El gobierno ucraniano enfrenta un reto para entrenar a los operadores a utilizar los nuevos equipos de alta tecnología -y hacer que todas sus fuerzas armadas se actualicen- en una fracción del tiempo que normalmente se requiere para ello.

Analistas militares alegan que los combates continuarán hasta que una de las partes haya ganado suficiente ventaja para imponer condiciones en las negociaciones.

Al ingresar el conflicto a su segundo año, conjeturan que Ucrania podría presionar para interrumpir el acceso ruso a Crimea o que Moscú podría intentar abrumar las defensas de Kiev al reabrir un segundo frente desde Bielorrusia.

ZELENSKYY PROMETE LUCHAR HASTA LA VICTORIA

El presidente de Ucrania se comprometió a luchar por la victoria en 2023 mientras él y otros ucranianos conmemoraban el viernes el sombrío primer aniversario de la invasión rusa que cambió sus vidas.

Al amanecer de un día de conmemoración y desafío, Volodymyr Zelenskyy tuiteó que los ucranianos habían demostrado ser "invencibles" en lo que calificó como "un año de dolor, tristeza, fe y unidad".

"¡Sabemos que 2023 será el año de nuestra victoria!", agregó el mensaje.

Los ucranianos organizaron actos y vigilias a la luz de las velas en recuerdo de sus decenas de miles de muertos, una cifra que no deja de aumentar debido a unos combates que no cesan, especialmente en el este del país.

Se temía que Moscú pudiera lanzar otra tanda de misiles sobre Ucrania para añadir aún más tristeza a la jornada, pero las alarmas antiaéreas no sonaron durante la noche en la capital, Kiev, y el día inició tranquilo.

El gobierno recomendó sin embargo que las clases se impartieran de forma remota y se pidió a los empleados de oficina que trabajen desde casa.

En el extranjero se sucedieron los homenajes a la resistencia ucraniana. La Torre Eiffel de París fue uno de los monumentos que se iluminaron con los colores de la bandera de Ucrania, azul y amarillo.

Desde los primeros días de la guerra, cuando pocos esperaban que el ejército de Ucrania resistiera el envite ruso, Zelenskyy ha inspirado a los ucranianos a luchar. Les ha dado esperanza.

Noche tras noche, se ha dirigido a la nación con un video publicado en redes sociales. Su voz, con formación actoral, puede ser tranquilizadora o enérgica, y se eleva con indignación moral cuando condena las últimas atrocidades rusas e insiste en que los responsables serán castigados.

Zelenskyy tenía apenas 41 años cuando fue elegido presidente en 2019, en gran parte por la promesa de que sería el tipo de mandatario que lucha contra la corrupción que había interpretado en un popular programa de televisión. En esos primeros años, le costó convencer a los ucranianos de que estaba a la altura del puesto y su índice de aprobación bajó.

En cambio, los problemas de Moscú en Ucrania no han hecho nada por elevar al mandatario ruso, Vladímir Putin, a ojos del mundo. Pero es como líder en tiempos de guerra como Zelenskyy ha encontrado su lugar. Muchos lo comparan ahora con Winston Churchill, el primer ministro británico que dirigió su país durante la Segunda Guerra Mundial ante los ataques de la Alemania nazi.

"Ha sido extraordinariamente bueno a la hora de canalizar una especie de espíritu nacional más amplio", indicó en una entrevista con The Associated Press Fiona Hill, especialista en Rusia en la Brookings Institution que trabajó en los tres últimos gobiernos estadounidenses. En parte, atribuye el éxito de Zelenskky a su formación como actor. "A veces, es literal cuando decimos que este es el papel de una vida, hay un elemento de actuación en él".

Hill destacó que Churchill "no era tan gran líder en tiempos de paz como lo fue en la guerra, y él era también un actor, disfrutaba del teatro aficionado y sabía que estaba interpretando un papel".

Como líder en tiempos de guerra, Zelenskyy comenzó casi de inmediato a vestirse como tal, cambiando sus trajes de chaqueta por un vestuario completo en color verde militar. Su rostro aniñado se pobló con una barba oscura. Pareció envejecer de la noche a la mañana.

Antes de la invasión, se parecía mucho al amable maestro de historia de su serie de televisión, "Servidor del pueblo", que cuenta la historia de un hombre que sale elegido presidente contra todo pronóstico luego de que un estudiante grabara de incógnito su diatriba llena de blasfemias contra la corrupción en el gobierno. El espacio de humor, que se emitió desde 2015 hasta las elecciones reales en la primavera de 2019, era muy popular.

Michael Kimmage, quien trabajó en política de Rusia y Ucrania en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, apuntó que parte del éxito de Zelenskyy a la hora de unir al país data de los comicios de 2019, cuando ganó con el 70% de los votos y sin la división este-oeste de elecciones anteriores.

Pero para Kimmage, las "características casi churchillianas" del líder fueron una sorpresa.

"Es un antiguo actor y cómico, por lo que no es natural que desempeñe ese rol militar. Pero encajó", indicó. "No sé de dónde ha salido. Evidentemente, es una enorme consecuencia de la guerra en sí, pero no una cualidad que hubiera visto en Zelenskyy antes de la guerra".

Además de unir al país, Zelenskyy ha sido también muy eficaz a la hora de conseguir que el mundo apoye a los ucranianos y les proporcione un flujo constante de dinero y ayuda militar que los han mantenido en la lucha. Tras docenas de discursos por videoconferencia, Zelenskyy salió por primera vez del país desde el inicio de la guerra en diciembre para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca y dirigirse al Congreso. A principios de febrero visitó Londres, París y Bruselas.