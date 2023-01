Twitter es demandado por no pagar el alquiler de sus oficinas

La firma tecnológica Twitter, ahora propiedad de Elon Musk, está siendo demandada por el propietario del gigante tecnológico en San Francisco por falta de pago del alquiler.

Musk debe 136,250 dólares de rentas atrasadas por las oficinas, según señaló el medio especializado Bloomberg. Igualmente se ha informado que Twitter está siendo desalojado de otras oficinas en todo el mundo por las mismas razones.

El propietario del edificio en el que se encuentran las oficinas de Twitter, Columbia Reit, presentó una queja en la corte de San Francisco el jueves pasado, señalando que notificó a Twitter el 16 de diciembre que tendrían que desalojar las oficinas dentro de cinco días, no cumplieron, informó Bloomberg.

Las oficinas están ubicadas en el piso 30 del Edificio Hartford en 650 California Street en el distrito financiero de la ciudad. Los otros inquilinos del edificio incluyen Omnicom Group, Affirm y Credit Suisse.

El edificio no es la sede de la empresa, que se encuentra a lo largo de Market Street, a menos de dos millas de distancia de la ubicación de California Street.

A principios de la semana pasada, se informó que Musk ya no pagaba el alquiler de la oficina de Twitter en Seattle y también planeaba cerrar una de las oficinas de la empresa en Nueva York.

La sede de San Francisco se ha condensado de cuatro pisos a dos, con lujosas ventajas según se informa, desechadas a favor de oficinas que ya no se limpian.

Otras deudas de Musk

Uno de los gastos de viaje que Musk se ha negado a pagar al parecer incluye una cuenta de 197,725 dólares por vuelos privados que se tomaron la misma semana en que se hizo cargo de la compañía.

Muchos otros proveedores de viajes tampoco han recibido pago, según reportó el rotativo The New York Times.

El pago de esa factura de fletamento privado ha ido a los tribunales de New Hampshire.

En otro cambio drástico, el multimillonario envió personal a una instalación de almacenamiento de datos de Sacramento para cerrar los servidores en

Nochebuena. El centro era una de las tres instalaciones críticas de servidores que habían mantenido la red social funcionando sin problemas.

Algunos expresaron su preocupación de que perder los servidores podría causar problemas, pero se les dijo que la prioridad era ahorrar dinero, según el New York Times.

Algunos trabajadores fueron llevados al trabajo durante el período festivo porque los sistemas fallaron y los datos internos se perdieron potencialmente. Twitter dejó de pagar millones de dólares en alquiler y servicios en los últimos meses, y Musk ordenó a su personal que renegociara los acuerdos o los terminara por completo.

La compañía se enfrenta al desalojo de su oficina de Seattle después de no pagar el alquiler del edificio, y el personal de seguridad también se ha visto reducido.

Elon Musk fue la segunda persona en amasar una fortuna personal de más de $ 200 mil millones, superando ese umbral en enero de 2021, meses después de Jeff Bezos .

El director ejecutivo de Tesla cuenta actualmente con un nuevo récord, convertirse en la única persona en la historia en perder 200 mil millones de dólares de su patrimonio neto.

Musk, de 51 años, ha visto cómo su riqueza se desplomaba a 137,000 millones de dólares después de que las acciones de Tesla se desplomaran en las últimas semanas, incluida una caída del 11% el martes, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Su fortuna alcanzó su punto máximo en 340 mil millones el 4 de noviembre de 2021, y siguió siendo la persona más rica del mundo hasta que Bernard Arnault, el magnate francés detrás de la potencia de artículos de lujo LVMH, lo superó este mes.

El hito del número redondo refleja cuán alto se disparó Musk durante la subida de los precios de los activos durante la era de la pandemia del dinero fácil.

Tesla superó una capitalización de mercado de 1 billón por primera vez en octubre de 2021, uniéndose a compañías de tecnología ubicua Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y la matriz de Google, Alphabet Inc., a pesar de que sus vehículos eléctricos representaron solo una astilla del mercado automotriz en general.

Ahora, el dominio de Tesla en los autos eléctricos, la base de su alta valoración está en peligro a medida que los competidores se ponen al día. Está ofreciendo a los consumidores de EU un descuento inusual de 7,500 dólares para recibir sus dos modelos de mayor volumen antes de fin de año, al tiempo que, según se informa, también reduce la producción en su planta de Shanghái.

Mientras tanto, con la intensificación de la presión sobre Tesla, Musk ha estado preocupado por Twitter, que adquirió por 44,000 millones de dólares a fines de octubre. Ha aplicado un enfoque de moverse rápido y romper las cosas, como despedir al personal y luego pedirles que regresen y aplicar políticas de contenido al azar para justificar la prohibición de las cuentas de algunos periodistas destacados que lo cubren.

La caída de las acciones de Tesla ha sido tan pronunciada (las acciones cayeron un 65 % en 2022) y Musk ha vendido tanto este año para ayudar a cubrir su compra de Twitter que ya no son su mayor activo, según el índice de riqueza de Bloomberg.

La participación de Musk en su empresa privada Space Exploration Technologies Corp., de 44.800 millones de dólares, supera su posición de aproximadamente 44.000 millones de dólares en acciones de Tesla (todavía tiene opciones por un valor estimado de 27.800 millones de dólares). Musk ahora posee el 42,2% de SpaceX, según una presentación reciente.