Twice confirma concierto en la Ciudad de México; ¿cuándo llega el grupo de Kpop?

Gran noticia que acaban de recibir los miembros de Once, como se le conoce al fandom de la girl band de Kpop, Twice, pues acaban de anunciar su regreso a México.

En la tercera parte de su gira mundial Ready To Be 5th World Tour, las intérpretes de Fancy llegarán a territorio azteca el 3 de febrero de 2024.

También revelaron tres fechas más en: Melbourne, Australia; Sao Paulo, Brasil y Yakarta en Indonesia.

Cabe señalar que el grupo conformado por Momo, Park Ji-hyo , Sana, Nayeon, Tzuyu, Chaeyoung, Mina, Jeongyeon y Dahyun, ya habían cantado para sus fans mexicanos en 2019 en el Palacio de los Deportes.

Ahora las artistas regresan a un recinto más grande, convirtiéndose en el segundo grupo de Kpop que se presenta en el Foro Sol tras las dos presentaciones sold out que hizo el grupo Blackpink el pasado 26 y 27 de abril.

¿Quiénes son TWICE?

Es un grupo surcoreano formado por la agencia JYP Entertainment a través del programa llamado Sixteen.

Debutaron ofiIcialmente el 20 de octubre de 2015.

Lo conforman: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

Entre sus mayores éxitos se encuentran The Feels, Feel Special y What is Love? , por mencionar algunos.