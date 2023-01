Tuvo que haber toda una red: Canadevi sobre desfalco a finanzas públicas de Durango

Es positiva la detención de quien ocupó el cargo de subsecretario de Egresos durante el anterior sexenio, pero aún hay más carpetas de investigación abiertas ya que para que se den las acciones denunciadas, se actúa en red.

“Nosotros vemos con buenos ojos que se estén tomando acciones, recordemos que se nos pidió que aceptáramos la creación de nuevos impuestos y el ajuste de algunos de los ya existentes a fin de año en la Ley de Ingresos que presentó el Ejecutivo al Congreso y uno de los puntos sentidos de parte del sector empresarial, era qué iba a pasar con el desfalco del que se hablaba”, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, capítulo Durango, Salvador Chavez Molina.

Ante ello, dijo que es bien visto por este sector que se avance en este tema, por lo que dijo que se debe dar un voto de confianza tanto al Ejecutivo como a la Fiscalía Anticorrupción para que se hayan presentado las carpetas de investigación de una manera adecuada.

“Es parte del proceso, va a depender de si se puede o no se puede demostrar y de cuánto es el desfalco, pero nosotros no somos abogados ni autoridad, lo único que esperamos como ciudadanía es que este tipo de situaciones no estén sucediendo y que cuando sucedan se actúe conforme a derecho”, dijo sobre la posibilidad de que se recupere el recurso.

Enfatizó que para eso se crearon los instrumentos y el andamiaje necesario para que realmente funcione el Sistema Anticorrupción y reiteró que hay confianza de que esto se pueda resolver y siga avanzando.

Comentó que se les informó que hay carpetas de investigación que llevan un proceso y un tiempo, por lo que se mantendrán a la espera de más resultados. “Nos decían que había ya unas carpetas de investigación que tenían que llevar un proceso y un tiempo y creo que se están viendo los resultados. No creo que sea el único implicado ni la única carpeta de investigación iniciada, porque para que se pudieran llevar a cabo este tipo de acciones tiene que haber toda una red, de acuerdo a la información que se ha estado ventilando”, enfatizó.

Es de recordar que el exsubsecretario de Egresos fue detenido por robo agravado y peculado.