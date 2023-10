Tunden a Selena Gomez por declaraciones sobre guerra Israel-Palestina

Aunque la actriz estadounidense Selena Gómez suele gozar de una sólida aceptación por parte del público, gracias a su estilo expresivo y su compromiso en temas de salud mental y feminismo, esta vez ha enfrentado una reacción crítica por parte de sus seguidores.

La controversia surgió tras su pronunciamiento sobre el conflicto Israel-Palestina, que a raíz del ataque terrorista del 7 de octubre escaló y ha dejado una cifra considerable de víctimas mortales.

Ese día el grupo terrorista Hamas ejecutó un ataque a gran escala contra israelíes, lanzando cohetes y llevando a cabo una incursión simultánea en el territorio israelí a través de tierra, mar y aire. Esto incluyó masacres en varios kibutz y en un festival de música, además de la toma de rehenes, que involucró a niños, ancianos y extranjeros. La respuesta de Israel tampoco se ha caracterizado por la moderación, con continuos ataques aéreos hacia Palestina.

Bajo este contexto, Gómez compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: "Necesitamos proteger a TODAS las personas. Lo siento si mis palabras no son suficientes. No puedo apoyar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Desearía poder cambiar el mundo, pero esta publicación no lo hará". Sin embargo, su declaración generó decepción entre sus fanáticos y la comunidad en línea, quienes esperaban una postura más contundente por parte de la estrella de "Solo asesinatos en el edificio".

Las opiniones negativas se vieron reflejadas en declaraciones como: "Selena ha estado mostrando rasgos narcisistas durante años", y "Le está restando importancia a su gran número de seguidores y siendo hipócrita. Si una publicación no puede ayudar a cambiar el mundo, ¿por qué llamarse filántropa? ¿Por qué publicar sobre salud mental, 'Black Lives Matter', feminismo y elecciones estadounidenses?", además de "si estás en favor de Ucrania pero no de Palestina, si condenas a Rusia pero no a Israel, felicidades, haz alcanzado el nivel máximo de hipocresía".

La situación también se comparó con un tuit anterior en el que Selena Gómez condenó públicamente los ataques de Rusia contra Ucrania.

Además, se puso de manifiesto que, a pesar de su colaboración con la directora palestina Cherien Dabis en su exitosa serie, no respaldó la causa palestina, lo que suscitó críticas adicionales.

La famosa también anunció que se tomará un descanso de las redes sociales.