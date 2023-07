Federica Quijano genera polémica tras su rechazo a Nicola Porcella por no ser de México 

Apio Quijano está nominado por primera vez y su hermana Federica, que también es integrante de Kabah, ha desatado las críticas en las redes sociales por su manera de pedir votos.

Y es que Federica Quijano, compartió un video en el que recalca que el reality de La Casa de los Famosos es de “MÉ-XI-CO” y que “con eso decía todo”, pero su argumento molestó a las seguidoras del participante peruano que también está nominado, Nicola Porcella.

“Aguas porque Kabah a triunfado en otros países, ese argumento es arma de doble filo”, “excelente razón para sacar a Apio”, “lo siento mi reina, pero yo soy 100 % Nicola, no me importa su nacionalidad”, “que se vaya Apio, ok, entendimos”, “con más razón salvo a Nicola”, se lee entre las reacciones al video de Federica.

Ante la polémica que se generó, la hermana de Apio decidió disculparse con la gente de Perú, admitiendo que se dejó llevar por la presión.

“Ya vi todo lo que causa un mal comentario, o un comentario no atinado de mi parte. Evidentemente te entra el nervio y la presión, y a veces dices cosas que no están bien, o no, yo no me refería de esa manera. No soy alguien que le gusta juzgar, jamás. Ocupé la palabra equivocada, le pido disculpas principalmente a todas las personas de Perú porque no fue con esa intención, se los digo de corazón, si así lo sintieron les pido una disculpa enorme, simplemente fue el calor de la presión.

Al final, se vale dar la cara, decir me equivoqué, creo que todos a veces comentemos errores, se vale decir la regué. Mandé el video con mucha presión y ese cansancio mediático y depresión por mi hermano, estoy dando la cara y les pido una disculpa de corazón, si puedo hacer algo para compensarlo, con mucho gusto lo haré”, argumentó.

Esta es la séptima nominación de La Casa de los Famosos, donde además de Apio Quijano y Nicola Porcella, también peligra la eliminación de Sergio Mayer y la "Barby" Juárez, quien posiblemente sea salvada este jueves por Jorge Losa, quien otra vez fue el líder de la semana.