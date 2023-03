Ahora Alfredo Adame acusa de lavado de dinero y fraude a Andrea Legarreta

El día de ayer se dio a conocer que Andrea Legarreta demandaría a Alfredo Adame después de las fuertes palabras que lanzó en su contra. Ahora, en un encuentro con la prensa, el conductor respondió a estas palabras y aseguró que "él tenía temas con que protestarle".

A través de Venga la Alegría, Alfredo Adame decidió contestar a la demanda que Andrea estaría preparando en su contra. Ahí, el polémico famoso dio a entender sobre algunos temas bastante controversiales que involucrarían a la conductora:

"Si se la quiere agarrar en mi contra, yo tengo tema con que protestarle, no tengo uno, tengo 50 temas con que contestarle, de lavado de dinero podemos hablar, de muchas cosas, de bandas criminales, de fraudes, podemos hablar de muchas cosas. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo".

Por si estas declaraciones no fueran suficientes, Alfredo Adame reveló que sí cree que Erik Rubín engañó a Andrea Legarreta con el cantante Apio Quijano: "Y pues no es mi culpa que el Apio, que es más bonito, de ojo azul y cuerpazo, pues le haya tumbado al marido, porque yo sí creo que si se lo bajó, tiene mejor cuerpazo y es 20 años menor".

Al finalizar, Alfredo sentenció contundente: “20 años la vida pesada, me quitó proyectos, me hizo maldad y medio, como quiere que la quiere, por su culpa corrieron a 7 productoras de la televisión, conductores y conductoras. Tu me insultas y yo te la regreso, seas mujer o seas hombre".