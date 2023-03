Truenan guantes en práctica de Unión Laguna

Intensa actividad, con más de medio centenar de peloteros sobre el diamante del estadio de la Revolución, se vivió durante la mañana de ayer en el décimo séptimo día de entrenamientos primaverales, rumbo a la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Aunque la competencia por un lugar en el roster va en franco aumento, el buen ambiente entre los peloteros también está en crecimiento y cada día se conjuntan más como equipo, ya a punto de entrar en acción dentro de los juegos amistosos de preparación. La jornada de ayer comenzó con la oración y los ejercicios de estiramiento, para pasar a la práctica de jugadas a la defensiva, mientras elementos como Manuel Báez y Alex Gallegos realizaron sus sesiones de bullpen, en tanto que hombres como Yoanys Quiala, Justin Nicolino y Rafael Emilio Pineda, lanzaron desde el montículo en prácticas de bateo en vivo.

La actividad de pretemporada continuará hoy, con una nueva práctica matutina a partir de las 8:30 horas, para por la tarde regresar al gimnasio, donde se realizan más ejercicios aeróbicos y con pesas, según los requerimientos de cada pelotero.

14 juegos

El club Guinda informó que serán 14 juegos amistosos, los que disputarán a manera de preparación rumbo a la próxima temporada de la LMB, solamente 4 de esos duelos se realizarán en el estadio de la Revolución. El primer amistoso será frente a Saraperos de Saltillo este miércoles 29 de marzo, en el estadio de la Revolución, a puerta cerrada, para continuar el jueves 30 en Monclova ante Acereros y viajar a Tabasco para jugar un torneo durante 2 y 3 de abril.

Unión Laguna volverá a visitar a Saltillo el 5 de abril y un día después jugarán por segunda vez en casa, ante León y un día más tarde vendrán los Generales de Durango.

El 11 de abril visitarán a Saraperos y "El Dragón" pagará la visita un día después, jugarán los Guindas el 14 de abril en Monclova ante Acereros y ahí se quedarán para jugar la Copa Gobernador durante 15 y 16 de abril, cerrando con doble duelo ante Durango, el 18 de abril en Torreón y un día más tarde, en la Perla del Guadiana.

Campoy pone su ánimo

Uno de los jugadores que se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de los aficionados laguneros es Fabián Campoy que, en base a su entrega, garra y pundonor, se ha colocado entre los consentidos: "Me estoy preparando físicamente bien, la oportunidad se le va a dar a cada quien, esperamos aprovecharla con buenos turnos, con los que nos toca hacer. El año pasado batallé con algunos problemas de mis piernas, me he enfocado en fortalecerlas, principalmente", mencionó en entrevista difundida por el club.

Campoy jugó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de su natal Ciudad Obregón, tuvo participación en 27 juegos, bateó para .246, con 12 carreras producidas y 2 cuadrangulares. Sobre cómo ve a esta versión 2023 de los Algodoneros, el infielder comentó: "Todos mis compañeros vienen muy bien trabajados, se ve que le echaron muchas ganas en invierno, se ven muy bien, hay una buena comunión y gran armonía".