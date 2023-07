True Blue, el álbum que consolidó a Madonna en los años 80

Un día como hoy, 30 de junio, pero de 1986, la cantante estadounidense Madonna lanzó su tercer álbum de estudio, True Blue; material musical que la ayudó a consolidarse con la figura discográfica más importante de la música pop.

El álbum supuso un aire fresco para la carrera de la entonces promesa musical, Madonna buscó un sonido nuevo que la ayudase a atrapar un público mayor, quienes habían sido muy escépticos con la carrera de la cantante.

True Blue fue un éxito no solo a nivel crítico, sino que a nivel comercial fue todo un fenómeno, pues rompió en su momento récord de ventas en varios países incluidos Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, por mencionar algunos.

Se estiman ventas de más de 25 millones de copias alrededor del mundo, colocándose hasta la fecha como uno de los discos más vendidos de la historia. Sigue siendo el álbum más vendido por una cantante femenina en los años 80.

Este trabajo musical de Madonna se caracterizó por su contenido lírico, en donde se mostraba a una Madonna más madura, y que tocaba temas sociales como el embarazo adolescente.

De este álbum se desprenden varios de los más grandes éxitos en la carrera de Madonna, tales como Live to tell, Papa Don't Preach, True Blue, Open Your Heart y La Isla Bonita.