Triunfan los Diamondbacks de Arizona y habrá séptimo juego ante Filis de Filadelfia

Tommy Pham y Lourdes Gurriel Jr. batearon cuadrangulares consecutivos y Merrill Kelly ponchó a ocho para ayudar a los Diamondbacks de Arizona a forzar el juego 7 en la serie de campeonato de la Liga Nacional con una victoria 5-1 sobre los Filis de Filadelfia.

El ganador del juego decisivo del martes por la noche jugará la Serie Mundial en contra de Houston o Texas, que disputarán el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana más tarde el lunes.

"Espero algo de diversión. Va a ser divertido", dijo Kelly. "Obviamente hablan del séptimo juego, son las mejores palabras en el deporte. Creo que por el hecho de que estamos aquí, no creo que nadie pensara que íbamos a llevarlos al Juego 6. No creo que nadie pensara incluso que íbamos a llegar al Juego 1. No creo que nadie pensara que íbamos a vencer a Milwaukee, para ser honesto".

Los Diamondbacks llegaron listos al Juego 6 para respaldar las audaces palabras previas al partido del manager Torey Lovullo y para domar a los bates de los Filis y al público local hostil.

"Llegar ahí es realmente importante, por eso tenemos esa mentalidad de ir con todo", dijo Lovullo antes del Juego 6. "No cruzamos el país para que nos patearan el trasero. Venimos para jugar nuestro mejor partido de béisbol y nuestros muchachos estarán listos para jugar".

Los Diamondbacks llegaron listos y Kelly no se quería ir.

Kelly retiró a Kyle Schwarber, Trea Turner y Bryce Harper en orden en la quinta entrada con los Diamondbacks con ventaja de 4-1. Cuando Kelly se enfiló a la caseta, Lovullo le dijo al diestro que su labor había terminado. Kelly, quien había realizado 90 lanzamientos, lució agitado e hizo un gesto con su guante mientras señalaba que ponchó a Schwarber y Harper en la entrada y que todavía le quedaba mucho en el tanque.

"Al dominar a Schwarber, Harper y Turner ahí mismo en la quinta entrada, pensé que probablemente saldría para la sexta", dijo Kelly. "Me tomó un poco por sorpresa. Pero ese es el trabajo de Torey. Mi trabajo es lanzar. Su trabajo es tomar decisiones y, al final del día, tengo que vivir con esas decisiones".

Cuatro relevistas se combinaron para dominar a los Filis y sofocar su gran racha de éxitos en el Citizens Bank Park.