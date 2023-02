¡Triste noticia para el Kpop! MOMOLAND se separa tras siete años de carrera

Después de varias semanas de incertidumbre, MOMOLAND ha anunciado su desintegración de manera oficial.

La agrupación formada por Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin y Nancy deja un hueco en la industria del Kpop.

Hay que recordar que el mes pasado la agencia MLD había anunciado que el contrato del grupo había expirado. Sin embargo, las integrantes decidieron no renovar. Aunque en un principio se creía que las chicas seguirían juntas, pero con otra empresa, como ha pasado con grupos como EXID y Super Junior. Esto no fue así.

"Respetamos las opiniones de todas y acordamos rescindir el contrato exclusivo", señalaba el mensaje de MLD.

Pasaron varías semanas, y se desconocía cuál sería el futuro del grupo. Cabe señalar que su último trabajo musical había sido lanzado a principios del 2022, con el tema Yummy Yummy Love, en colaboración con Natti Natasha.

Finalmente, para acabar con los rumores y la ilusión de sus fans, las integrantes publicaron cartas en sus redes sociales en donde revelan que tomarán caminos separados en sus carreras.

"Después de una larga y profunda discusión, las seis integrantes hemos decidió apoyarnos la una a la otra para tener un gran nuevo comienzo en el futuro. Aún habiendo decidido separar nuestros caminos para seguir nuestros sueños, MOMOLAND seguirá siendo un equipo".

En el mensaje agradecen a sus Marries, como les decían a sus fans, por "darnos preciosos recuerdos y estar a nuestro lado durante los últimos siete años".

MOMOLAND fue uno de los grupos Kpop de mayor popularidad a nivel mundial. Hicieron su debut después de la finalización del reality Finding Momoland, un proyecto creado por MLD Entertainment y transmitido por Mnet.

En un principio, el grupo estaba formado por Hyebin, Yeonwoo, Jane, Nayun, JooE, Ahin, Nancy quienes debutaron con el EP Welcome To Momoland en 2016

En 2017 fueron agregadas al grupo Daisy y Taeha.

Su fama internacional ocurrió cuando estrenaron el tema BBoom BBoom en 2018, el cual se hizo viral en redes sociales y en plataformas como YouTube, hasta el momento cuenta con más de 500 millones de reproducciones.

Cabe recordar que el primer golpe del grupo ocurrió en 2019, cuando se anunció la salida de Yeonwoo y Taeha. Mientras que en el 2020 Daisy también abandonó el grupo en medio de problemas legales.

El grupo dejó de tener actividad en 2021, y para 2022 prácticamente desaparecieron del mapa.

En siete años de carrera consiguieron varios éxitos internacionales como BAAM, So Hot, Ready Or Not, Wrap Me In Plastic y Thumps Up.