Tribunal Electoral desecha 677 demandas contra Plan B de reforma electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha desechado 677 demandas interpuestas contra el Plan B de la Reforma Electoral, al señalar que no se impugnó un acto o afectación concreta de estas leyes.

También se impugnó el acuerdo del Consejo General del INE por el que se crea el Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral, que será el encargado de llevar a cabo estos cambios.

Las demandas fueron interpuestas a fin de cuestionar la constitucionalidad de la Reforma Electoral, por presuntamente vulnerar derechos político-electorales; regresión en materia de derechos fundamentales y por incidir en la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

El TEPJF expuso que se impugnaron las leyes por su sola entrada en vigor, por lo que no tiene facultades de analizar normas sin que exista un acto específico.

Una de las demandas desechadas fue la interpuesta por la consejera del INE, Dania Ravel, en contra de la desaparición de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y su unidad técnica.

La consejera apuntó en su cuenta de Twitter que respeta la decisión de la autoridad jurisdiccional, pero refrenda su compromiso de defender la autonomía del INE y los derechos laborales de su personal.

"Me sumé a la defensa de la Unidad Técnica no solo porque se me ha encomendado coordinar los trabajos de la Comisión de Vinculación, sino porque estoy convencida de que es un área fundamental en el marco del Sistema Nacional de Elecciones que sigue vigente, aún con la reforma legal derivada del Plan B", expuso.