Tres británicos quedan bajo custodia del régimen talibán en Afganistán

Londres, 1 abr (EFE).- Tres británicos, entre ellos un joven que tuvo que ser evacuado de Afganistán cuando hacía turismo durante la crisis de agosto de 2021, permanecen "bajo custodia" del régimen talibán, según ha revelado este sábado el canal "Sky News".

"Estamos trabajando para asegurar el contacto consular con nacionales británicos detenidos en Afganistán y estamos prestando apoyo a las familias", indicó a la cadena un portavoz del Ministerio de Exteriores británico.

Uno de los tres hombres es Miles Rodutledge, un joven que con 21 años apareció en medios de comunicación de todo el mundo al ir de "vacaciones" a Afganistán en el punto álgido de la crisis que desencadenó la salida de las tropas estadounidenses del país.

Los otros dos son Kevin Cornwell, un sanitario vinculado a una organización no gubernamental, y otro hombre, cuyo nombre no se ha revelado, que regenta un hotel en Kabul, según "Sky News", que asegura que todos ellos pueden estar retenidos desde enero.

La organización humanitaria británica Presidium Network, que trata de asistir a esos dos últimos hombres, aseguró a la cadena que cree que su estado de salud es bueno.

"No ha habido un contacto significativo (con ellos), no se ha dado acceso a agencias internacionales y no hay otra forma de acceder a los individuos hasta la fecha", indicó un portavoz de Presidium Network.