Tras varios años de ausencia volverá Air Supply a Torreón

Tras varios años de ausencia en La Laguna, Air Suply volverá en el segundo semestre del 2023.

Russell Hitchcock y Graham Russel se presentarán en un centro de espectáculos el 15 de julio.

De acuerdo con el lugar, la venta de boletos comenzará este 2 de marzo.

Lost in Love, Dance With Me, Every Woman in the World y Here I am son algunos de los temas que entregarán los artistas a los laguneros.

Fue en noviembre de 2009, la última vez que la agrupación actuó en La Laguna ante una gran cantidad de asistentes.