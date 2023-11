Tras supuesta infidelidad, Escorpión Dorado confiesa que tiene una relación abierta con su esposa

Luego de que se diera a conocer un video donde se ve al Escorpión Dorado siendo supuestamente infiel a su esposa Dana con la influencer Fabiola Martínez, el youtuber aclaró que se encuentran en una relación abierta con su pareja, por lo que no hay infidelidad "cuando la esposa está de acuerdo".

Por medio del canal de YouTube "La Lata", Álex Montiel, quien interpreta al personaje enmascarado, explicó, junto con su esposa, cómo se ha sentido desde que surgió la polémica.

"Me dio en la madre muy cabrón, han sido de los días más difíciles de mi vida, también hay mucho hate que no entiendo y a mí me rebasan mucho sentido porque está involucrada mucha gente", expresó.

Por su parte, Dana explicó los motivos por los cuales no fue una infidelidad. "Acordamos que Álex como yo teníamos la posibilidad de poder salir con cualquier persona y que eso iba a ser aceptado por nosotros, porque al final está funcionando, está sumando a la relación".

"Toda pareja tiene derecho de jugar su propio juego, como mejor le convenga", agregó.

De igual manera manifestó: "Nuestra relación, a lo largo de estos 15 años, ha crecido y se ha transformado de una manera tan importante, ha estado moviéndose".

Finalmente, el creador de contenido agradeció las muestras de apoyo en el "momento más difícil" de su vida y comentó que "me estoy dando un tiempo de introspección un tiempo de reconstrucción en mi ser, más allá de mi trabajo y familia, llegué a un punto en el que estoy tratando de reforzar muchas cosas internas".

"No veo a nadie, no salgo con nadie y no voy a salir con nadie", sentenció.

El pasado 8 de noviembre, Alex Montiel, asistió acompañado de Carolina Castro, Fabiola Martínez, Arigameplays y Óscar Burgos, al concierto del cantante de los corridos tumbados, Peso Pluma en Monterrey, Nuevo León.

En dicho concierto, Carolina Castro, esposa del comediante Óscar Burgos, grabó y compartió una serie de videos a través de sus historias en Instagram, donde se observa al creador de contenido alrededor de varios influencers, en especial de una mujer, quien podría tratarse de la presentadora Fabiola Martínez.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los cibernautas, fue uno de ellos, donde supuestamente se alcanza a ver a Alex abrazando a Fabiola, mientras el cantante de los corridos tumbados interpretaba "Ella Baila Sola".

Una relación abierta significa que existe una pareja principal, pero ambos tienen permitido estar sexual o románticamente con otras personas.

"Son relaciones que no se basan en la monogamia obligatoria o exigida, por lo que los miembros de la misma pueden tener relaciones íntimas con otras personas sin que esto suponga cuestionarse el amor sentido, el respeto o la lealtad", explica Soraya Calvo, doctora en Educación, sexóloga y profesora de la Universidad de Oviedo, al diario electrónico ABC.