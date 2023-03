Tras su vista, Shawn Mendes podría comprar una casa en México, aseguran

Sólo bastaron unos cuantos días para que Shawn Mendes se enamorara de México y sus paisajes, pues aprovechó su estancia en la capital, la que visitó por cuestiones de trabajo, para visitar algunos lugares típicos de la CDMX y luego de dar un largo recorrido, el cantante canadiense no sólo dedicó un bello mensaje al país, sino que uno de sus amigos cercanos, quien lo acompañó durante su viaje, asegura que el intérprete de "Señorita" ya está pensando en la posibilidad de comprarse una casa y visitarnos con mayor frecuencia.

Fue hace un año cuando Mendes prometió que, en su próxima gira, visitaría México, sin embargo, fueron otros los motivos que lo trajeron hasta tierra azteca, pues el músico de 24 años hizo una colaboración junto a la firma Tommy Hilfiger, pues se convirtió en el rostro de su más reciente colección, pero el artista no llegó solo, sino que trajo consigo a dos de sus amistades más entrañables, los cuales fueron recibidos nada más y nada menos que por Andy Zurita, el hermano de Juanpa, quien fungió como su anfitrión y también está trabajando con esta marca de ropa.

Y aunque Mendes llegó a México por motivos laborales no perdió la oportunidad de trasladarse a algunos de los sitios turísticos de la capital, como es el caso de Teotihuacán y las trajineras de Xochimilco, las que visitó apenas el día de ayer, y donde -según la revista "Quien"- el músico probó los vegetales orgánicos que se siembran ahí; lechugas, cilantro, y unas plantas que Shawn no supo identificar pero que comparó su sabor con el de las "almejas". No podía faltar, además, la cata de mezcal que disfrutó a lado de Zurita, con quien se le vio hablando a profundidad acerca de la magia que emana "la tierra sembrada de flores", como connota el nombre de este sitio.

De acuerdo con Andy, que cuenta con la marca de ropa "Fabrica de Oxígeno" basada en la sustentabilidad, el canadiense mostró gran sensibilidad ante la cultura mexicana y la gran energía que el mismo aseguró que existe en nuestros alrededores. "En México hay mucha energía", destacó Mendes, quien además aprendió a hacer tortillas durante su visita a Xochimilco y fue tal su fascinación, según relata Zurita, que mientras prestaba suma atención a la explicación que se le hacía sobre el origen del lago, sintió la necesidad de recostarse y apreciar del escenario que lo rodeaba.

"Estaba impactado", compartió con la revista de sociales, que tuvo acceso a la agenda de Mendes, pues informó que luego por su paso en Xochimilco, el cantante y sus amistades comieron en Tetetlán, un restaurante ubicado en el Pedregal, San Ángel, el cual ha sido reseñado por el propio "The New York Times".

Fue así que, después de su estancia en nuestra ciudad, Andy contó que Shawn, con quien creó una gran conexión pues hasta intercambiaron teléfonos, le expresó su deseo de comparar una propiedad en México, para poder instalarse en nuestro país cada cierto tiempo, deseo que reflejó en la última publicación que compartió en Instagram donde se dijo enamorado de su cultura.

"¡México, Gracias por todo! ¡Amo el país y su cultura, estar aquí me llena de luz y energía!; a comida, la gente, la música, la tierra, me encanta".