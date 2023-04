Tras supuesta desaparición, Drake Bell contempla vivir en México y asegura que es un lugar mejor que Estados Unidos

Drake Bell anunció que se encuentra en México, por lo que desea convertirlo en su hogar, pues, aseguró: "¡Es mucho mejor que los ESTADOS UNIDOS!"; sin embargo, usuarios de redes sociales no estuvieron de acuerdo.

Por medio de Twitter, la Drake Bell dejó ver su amor por el país azteca.

"¡Por fin en México! Necesito convertirlo en mi hogar. ¡Es mucho mejor que los ESTADOS UNIDOS!", se lee en el tuit.

¿Por qué usuarios no quieren que Drake Bell viva en México?

Ante ello, usuarios de Twitter consideraron que la presencia del cantante solo provocaría un aumento de la gentrificación.

"No wey, nada más aumentas la gentrificación", expresó un usuario, por lo que el cantante respondió diciendo: "OK no importa. No vendré más aquí, tienes razón".

¿Qué es la gentrificación?

La gentrificación se refiere al proceso de renovación urbano en el cual los barrios tradicionalmente ocupados por personas de menores ingresos son reemplazados por personas de mayores ingresos y con un mayor poder adquisitivo.

Esto a menudo resulta en un aumento en los precios de la propiedad y en la exclusión de los residentes originales del área.