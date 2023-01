Tras rumores, hijo de Polo Polo niega haber secuestrado al comediante

Paul García, hijo de Polo Polo, se decidió a hablar con los medios de comunicación, luego de guardar silencio, debido a que la muerte de su padre revivió los rumores que surgieron en 2016, cuando el comediante se retiró de los escenarios, pues en esa época se dijo que habían sido él y su hermana quienes lo habían "secuestrado" y alejado del mundo del espectáculo.

Por la tarde del lunes pasado, se dio a conocer que Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, había muerto a las 05:15 horas del día, después de que su hijo Paul se comunicara con "Ventaneando", en donde pormenorizó que el deceso de su padre había sido a causa de muerte natural, pese a que había padecido demencia vascular desde hacía seis años.

En ese momento, el primogénito del comediante se mostró muy accesible, pues contó que tuvo la oportunidad de estar al lado de su padre "hasta su último aliento" y que, afortunadamente, él y su hermana Adriana habían cumplido con la última voluntad de Polo Polo, que consistía en ser cuidado y cobijado por los integrantes de la familia, pues no quería pasar la etapa final de su vida internado en un hospital.

(FOTO: ARCHIVO)

Sin embargo, a un día del fallecimiento del comediante, Paul se mostró reticente de conversar con la prensa, pues resurgieron las declaraciones que, en 2016, realizara la exesposa de Polo Polo, Martha Zendejas, quien recurrió a la palabra "secuestro" para expresar que Paul y Adriana se habían llevado a su padre a vivir a Querétaro, cuando lo único que le comunicaron fue que saldrían una tarde para jugar golf, pero nunca volvieron.

La situación no paró ahí, pues los hijos de Polo Polo negaron dichas versiones y, en cambio, acusaron a la exesposa de su padre de abusar del comediante con intereses económicos de por medio; al comprobar que era así, Paul y Adriana prefirieron resguardar a su padre y llevárselo a vivir con ellos.

De esa manera, el velatorio tuvo lugar de forma privada, sin que la familia permitiese que los medios documentaran la despedida del comediante, hasta que, por la noche, Paul tomó la decisión de conversar con las y los reporteros que aguardaban en las inmediaciones de Gayosso, Sullivan, donde se cremaron los restos de Polo Polo.

(FOTO: ARCHIVO)

Hijo de Polo Polo aclara rumores

Fue en esa oportunidad que Paul aclaró los rumores del supuesto "secuestro", explicando que no le prestaba atención a rumores, mucho menos, en un momento tan sensible como el que atraviesa su familia y, ante el fallecimiento de su padre, destacó que eran preguntas que estaban fuera de lugar.

"Mira, los rumores, la gente que no tiene de qué vivir habla cosas malas… yo, lo que tengo de mi papá son cosas buenas, no me interesa contestar preguntas que no vengan al caso", precisó.

Además, externó que en sus últimos años, el comediante pudo disfrutar de su familia, a su vez que todos sus integrantes estuvieron presentes para él, sobre todo, su hermana Adriana a quien ha reconocido por el gran esfuerzo y cuidado que otorgó a su padre.

"Fue un gran padre, un gran abuelo, tuvimos muchos años de despedirnos, muchos años de decirnos cosas lindas", destacó.

(FOTO: ARCHIVO)

De hecho, precisó que, luego de su retiro de los escenarios y del mundo de la televisión, el comediante no extrañó su profesión, pues a lo largo de sus 50 años realizó todas sus expectativas acerca de la comedia, asegurando que no dejó nada inconcluso.

Visiblemente emocionado, Paul recordó que el comediante le dejó grandes enseñanzas de vida: "Es amar tu trabajo, disfrutarlo, amar a la gente que tienes a tu alrededor, respetarlos".

Finalmente, el hijo de Polo Polo dijo que aún no toman la decisión de en qué lugar descansaran sus restos ni tampoco si se llevará a cabo el relanzamiento de parte de su obra como comediante, como parte de un homenaje póstumo.