Tras llamarla 'exagerada', Joanna Vega- Biestro reacciona a las disculpas de Arath de la Torre

¡La polémica sigue! Arath de la Torre llamó exagerada tras disculparse con Joanna Vega- Biestro y la conductora no dudó en reaccionar: "no exagero cuando se trata de mi hija".

Después de que Joanna Vega- Biestro denunciara en el programa de Sale el Sol el mal trato que Arath de la Torre tuvo hacia ella en una fiesta infantil, el comediante utilizó las cámaras de Televisa para pedir disculpas por lo acontecido: "Sí, lo acepto, le ofrezco una sincera disculpa si la llegué a ofender de cierta manera, yo siempre seré un caballero, también tengo hijos y jamás le desearía mal a nadie, tiene toda la razón", contó.

A las pocas horas de esto, durante un encuentro con la prensa, Arath de la Torre retomó esta polémica, sin embargo, en esta ocasión sorprendió al llamar a la conductora “exagerada”.

"Yo ofrecí una disculpa pública si en determinado momento si la ofendí y lo hago con todo el corazón, porque yo no quiero problemas con nadie, pero si, la verdad es que nosotros también tenemos derecho a expresarnos".

El comediante de La Parodia aseguró que cuando le reclamó a Joanna su hija no estaba presente: "Déjenme aclararles que no estaba presente su hija, yo fui muy cuidadoso en ese sentido, fue ella y yo, en un tono y bajo. Yo creo que sí exageró, porque al final de la fiesta estaba mi hija estaba acostada en una alberca de pelotas junto a su hija".

En torno a la grosería que le dijo a la conductora de Imagen TV, Arath mencionó:

"Y respecto a la mentada de madre, le dije 'como es que comentas algo y me pones en el ojo del huracán, me echas encima a la gente, es mi opinión personal, ah, pues vete a la chingada' y el hecho de decir no te metas conmigo no pienso que sea una amenaza, simplemente es no te metas conmigo", argumentó.

Joanna Vega-Biestro reacciona

Ante estas declaraciones por parte de Arath de la Torre, Joanna Vega- Biestro aseguró que todo lo que ella había comentado era real, y que el conductor la ha había insultado en frente de su hija: "No se dio de cuenta, yo estaba con la niña en el brincolín, yo iba sola, ni siquiera estaba con alguien que me ayudara, entonces no es como que dejo a mi niña de dos años mientras estoy 15 minutos platicando con una persona, no fue así".

La presentadora mencionó que no había ningún problema con que le reclamaran, siempre y cuando no fuera en frente de su hija:

"Puedes venirme a reclamar, puedes venirme a decir, y como lo dije ayer, si me quieres mandar allá al rancho de Andrés Manuel, te pido la dirección y nos vamos juntos, no hay bronca, aquí lo que no está padre es que lo hiciste en frente de mi hija de dos años y la involucraste".

"Dijiste: 'que la mierda que soy y que la mierda que sale de mi boca le iba a rebotar a ella y que tú ibas a estar para verlo', entonces si hablaste de mi hija, si la involucraste, ahí estaba. Dos veces te lo dije, respeta, aquí está mi hija (...) no exagero cuando se trata de mi hija", sostuvo.