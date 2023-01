Tras la muerte de Lisa Marie, ¿quién heredará la mansión de Elvis Presley?

El fallecimiento de Lisa Marie Presley, hija única del Rey del Rock and Roll, Elvis, trajo consigo una serie de cuestionamientos sobre su herencia, pues a lo largo de la vida del intérprete de "Can't Help Falling in Love" se dio a conocer la fortuna que poseyó y la icónica mansión que adquirió en Memphis, Tennessee, que posteriormente fue otorgada a la también cantante. Ahora salen a relucir los nuevos herederos de la propiedad.

La famosa, quien perdió la vida la semana pasada a causa de dos paros cardíacos, accedió a la mansión cuando cumplió 25, esto como parte de la herencia de un fidecomiso, por lo que a partir de ese entonces se convirtió en la única propietaria de la casa.

Posteriormente, Lisa realizó un nuevo fidecomiso junto a su madre Priscilla y el National Bank of Commerce denominado "The Elvis Presley Trust" para seguir con la administración de esta.

Tras el fallecimiento, la propiedad beneficiará a los hijos de Lisa: Riley Keough, de 33 años, y a los gemelos Harper y Finley Lockwood, de 14, señala "People".

La mansión, también conocida como Graceland, abrió sus puertas al público en 1982 y se convirtió en un museo donde se muestra la vida del famoso, incluso es la segunda casa más visitada del país, posicionándose en el primer lugar la Casa Blanca.

Elvis compró "Graceland" en 1957 y hoy su valor ascendería a 100 millones de dólares.

De acuerdo con "PageSix", Marie insistió en que la propiedad permaneciera en la familia: "Graceland me fue dada y siempre será mía. Y luego pasará a mis hijos. Nunca se venderá", dijo en 2013.

En el lugar, Lisa también vio fallecer a su padre cuando este tenía 42 años (1977): su cuerpo fue hallado boca abajo en el suelo del baño del dormitorio principal. El equipo de reanimación trató de asistirlo durante 30 minutos sin éxito, ya que también tuvo un ataque al corazón.

Aquella tarde, el cantante dijo a su entonces novia Ginger Alden, de 20 años, que iba al baño a leer y una hora después, cuando se percataron de que Elvis no salía, tumbaron la puerta del baño y lo encontraron con los pantalones abajo y la cara enterrada en vómito, señala el libro "The death of Elvis".

Lisa tenía tan solo 9 años cuando vivió el trágico suceso, pues se encontraba de visita en la mansión.

Aunque se especuló sobre la muerte del rey, Priscila dijo en 2018 que en realidad pudo haberse suicidado.

¿Cómo es Graceland?

La casa anteriormente perteneció a una familia de potentados de Memphis en 1939, cuyo heredero fue S.E. Toof. La casa tiene un estilo renacentista colonial y se llama Graceland por el nombre de su hija Grace, señala BBC.

Elvis apenas tenía 22 años cuando compró la casa, que con el paso del tiempo, tuvo un total de 28 habitaciones, 8 de ellas dormitorios.

Hoy la casa mantiene una redecoración realizada por Priscila, pues adoptó el estilo que tenía cuando ella aún vivía con el rey.