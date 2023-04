Tras haber sido detenido, Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, también le entra a la música

La dinastía Aguilar suma a uno más de sus integrantes al ambiente musical, ahora, no sólo será Antonio, Flor Silvestre, Pepe y sus dos hijos menores, sino también el mayor llamado Emiliano, quien en 2017 enfrentó un escándalo al ser detenido por tratar de introducir a cuatro ciudadanos chinos ilegalmente al territorio estadounidense. El joven, de entonces 24 años, fue arrestado y posteriormente sentenciado a tres años de libertad condicional.

En todo este proceso, su padre Pepe Aguilar estuvo apoyándolo y habló abiertamente sobre el tema, en entrevista con Univisión, lamentó no haber compartido tanto tiempo con él cuando era niño.

"Estamos detrás de él con todo el cariño que se puede tener para una persona, apoyo legal, claro, él no se puede ayudar por el momento, la onda es ayudarlo para que pueda ser una persona que no necesite de nadie; desgraciadamente hay cosas que yo no viví con él de niño, es hijo de mi primer matrimonio, y su madre, no es para culparla de nada, cada quién toma sus decisiones, pero quizá si hubiera estado un poquito más conmigo me hubiera sentido más responsable de poder hacer cosas con él que no tuve chance de hacer", expresó.

Emiliano Aguilar le entra a la música

Luego de que regresara a sus redes sociales, donde suma casi 27 mil seguidores con apenas seis publicaciones, el hijo mayor de Pepe Aguilar publicó un video con el que estaría anunciando que sí se le va a entrar a la música, pero no con el regional mexicano como lo hace su padre y sus hermanos Leonardo y Ángela.

En el video, Emiliano se escucha cantando trap mientras mueve las manos y muestra una sonrisa.

Sus seguidores se volcaron en felicitarlo por este paso que implica un cambio de vida.

"Tienes el talento y las ganas sigue adelante y el mejor maestro Pepe Aguilar". "Está chida la rola, cuándo sale". "Traes todo el flow, tú dale que aquí te apoyamos", se lee entre los comentarios en los que también lo chulean por ser "el más guapo" de los Aguilar.

Aunque Emiliano no aclaró de qué se trata el video, sus seguidores asumieron que se trata de una probadita de lo que está haciendo musicalmente, pues en marzo ya había compartido un video con el que dio pistas de su incursión musical.