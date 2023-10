Tras censura, drag queens acudirán a la FIL Monterrey; 'llevaremos nuestros cuentos'

Los gestos de protesta por la cancelación de la "Cuenti drags", un cuentacuentos infantil organizado por el colectivo LGBT+ Percha, no paran: Autores como Verónica Roth (Poster Girl), Alan Estrada (Viajar cambiará tu vida) y Raiza Ravelles (El reflejo de la bruja) han cancelado su participación en la Feria Internacional del Libro de Monterrey —cuya programación contemplaba el evento de Percha— mientras que Carla Escoffié (País sin techo) y Andrea Natzahuatza y Luis Ruis (Resistencias Queer) realizaron posicionamientos durante las presentaciones de sus libros.

Al respecto, Elí García, director de Percha, agradece a todos aquellos que se han solidarizado con ellos ante el acto de censura y discriminación, pero aclara que no han organizado ninguna movilización. Pese a la suspensión de la actividad, como informó la FIL a través de un comunicado, Percha considera asistir el domingo 15 a la FIL, pues señala que no han recibido una cancelación oficial por escrito por parte de la organización:

"No tenemos ni un oficio, así que entendemos que nuestro evento sigue en pie. La feria lanzó un comunicado, pero dice que se suspende. La feria es libre para todas las personas, nos tienen que aceptar independientemente de cómo vayamos vestidos. Llevaremos nuestros cuentos, no sabemos si nos van a detener o a sacar, si es así estaría muy mal por parte de la Feria. Vamos a hacerlo de forma muy pacífica y lo más tranquila posible. Incluso tenemos invitaciones de autores para acompañarles. Si no podemos expresarnos, al menos tenemos el derecho de visitarlos"”, dice García.

Tras la noticia de la cancelación, García comenta que el colectivo ha recibido propuestas de otros espacios para realizar "Cuenti drags", aunque no han aceptado porque "el colectivo quiere que se garantice nuestro espacio como se había pactado”. Y agrega que algunos autores los han invitado a compartir su espacio.

En un comunicado, la FIL señaló que recibieron amenazas por el evento y que propuso una alternativa al colectivo, y que al no haber acuerdo, se suspendió la actividad. Las alternativas que rechazó Percha fue que su evento fuera sin cuentos, sin drag queens y que fuera una actividad dirigida a adultos. “Nos dijeron que habían recibido amenazas, pero no nos dijeron de quién, y que temían por la seguridad de la gente. Nos hizo mucho ruido y les preguntamos por qué no interpusieron una denuncia. Pensamos que no viene de amenazas, tal vez (viene de) algún patrocinador o algún grupo conservador”, declara García.

Esta no es la primera vez que "Cuenti drags" se ve censurado. García cuenta que lo mismo ocurrió en la primera edición de su cuentacuentos en San Pedro Garza; el evento se canceló y tuvieron que presentarse en otro espacio.

"Somos de aquí, vivimos diario la discriminación, es el pan de cada día de la población diversa de Monterrey. Nuevo León se caracteriza por ser muy conservador. Sabemos muy bien dónde estamos parados", afirma García.

"Deseamos que la institución regrese su mirada a nosotres, como lo hizo al inicio y que no ceda ante la oposición. Se nos está censurando y eso es algo que no tiene cabida en nuestra sociedad democrática", concluye el activista.