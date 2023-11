Tras acuerdo, liberan dependencias estatales en La Laguna de Durango

Ayer martes, se reanudaron las actividades en las dependencias estatales de La Laguna de Durango, luego de llegar a un acuerdo entre las autoridades del Estado y el Sindicato de trabajadores de los Tres Poderes, que mantuvieron "tomadas" las instalaciones durante todo el lunes.

Raúl Meraz, subsecretario de Gobierno para La Laguna, detalló que el día de ayer, el gobernador Esteban Villegas instruyó a los secretarios de Gobierno, Héctor Vela y de Finanzas, Cristina Orrante, para continuar con las mesas de negociación.

"Esta mesa estaba establecida hasta el día sábado, claro que no estaban resueltos los temas y faltaban unos acuerdos y el domingo el sindicato decide enviar un comunicado y parar labores el lunes", dijo el subsecretario.

Detalló que el lunes por la tarde se llegó a una negociación después de una larga y minuciosa reunión, en donde se abordaron cada uno de los compromisos que los trabajadores reclamaban, "nosotros reiteramos la voluntad del gobernador, siempre va a ser de que se preserve el diálogo y que sea siempre con la buena fe por delante".

De acuerdo con Meraz, esta semana tienen que quedar cubiertos algunos compromisos.

Los inconformes pedían el pago de seguros, jubilaciones y bonos de marcha, en el caso de los jubilados.

El funcionario dijo que algunos pagos fueron heredados por la pasada Administración y reconoció que algunos otros como el de pensiones, se han generado en la actual, también reconoció la disposición del sindicato de entender dicha situación aunque los conminó a tratar el tema en la mesa sin afectar a terceros.

Y es que tras el cierre de dependencias como la Junta de Conciliación, algunos temas se vieron afectados.

"Estamos ajustando, porque áreas como la Secretaría del Trabajo, la Junta de Conciliación, había algunos términos para llevarse a cabo audiencias o procedimientos, tienen que entrar en una condición muy particular en donde hay que solicitar prórrogas de estos plazos, ya se está haciendo lo conducente para que a través de un procedimiento jurídico- administrativo, los juzgados de distritos y algunas instancias, consideren que este tiempo, pues no fue responsabilidad de ninguna de las partes en controversia o en litigio, sino que una situación ajena para que ellos puedan correr estos tiempos".

SOBRE EL PAGO

Y sobre el pago a los afectados, comentó: (el dinero) lo tenemos que conseguir porque a fin de cuentas son compromisos ineludibles, la realidad es que los estados como Durango, que no son autosuficientes económicamente, pues viven de las participaciones que llegan del Gobierno Federal, y pues esta situación siempre nos ha complicado a estos estados, pero como lo ha dicho el gobernador, no venimos a quejarnos sino a buscar soluciones... los conminamos a que todos los temas se traten en la mesa, porque luego perjudicamos a terceros, y hoy un tema de dinero nos hace crisis, porque ayer (lunes) no trabajamos, no se recaudó ni un peso y se vuelve más complejo resolver problemas netamente de dinero".