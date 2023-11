Traen de regreso declaraciones de Aislinn Derbez diciendo que no ve a Aitana como su hermana

Aislinn Derbez se volvió nuevamente el centro de la polémica luego de revelar que no veía a Aitana como su hermana.

Fue a través de TikTok qué usuarios trajeron de regreso la entrevista que la actriz le realizó a su hermano José Eduardo, donde ambos recordaron diversas anécdotas que vivieron en su etapa de adolescencia y niñez.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones que lanzó Ailsinn sobre Aitana, su hermanita pequeña.

Y es que, en dicho video, el cual fue publicado hace dos años, se logra escuchar como la actriz dice que es muy extraño ver a la pequeña como su hermana.

"Pero a ver, dime una cosa, ¿no de repente te sacas de onda de que tengamos una hermana que podría ser nuestra hija?", preguntó de pronto. "O sea, llevarle más de 25 años a tu propia hermana, este cabrón, yo le llevo como 27 años".

Ante esto, José Eduardo mencionó: "Sí, yo le llevo como 24, si está muy cañón, no sé si la puedas ver como hermana".

Tras esto, Aislinn sostuvo que más que verla como hermana, la veía como sobrina o incluso hermana de su hija Kai.

"Si, la vemos como sobrina, siento que es hermana como de Kai, o prima de Kai, y yo la veo como mi sobrinita"

Al finalizar, José Eduardo mencionó que probablemente se debía a que su padre Eugenio la había tenido cuando ya era un hombre un poco mayor, y ellos ya era más adultos de lo que se acostumbra.

"Yo cuando estoy con Aitana, visualmente es como de, 'papá, no puede ser que a los 60 tengas una hija, si es raro, pero es padre", finalizó.

A pesar de que este video ya es antiguo, usuarios en TikTok comenzaron a criticar a la actriz, comentando que probablemente no quería ni siquiera a la hija de Alessandra Rosaldo.

"Pero Aitana es demasiado adorable, deberían decir que es chulo tener una hermanita, parece como si no la quieren, o les da igual", "La Alessandra no va a soportar esta entrevista, se pone bien intensa con el tema de Aitana", "Yo creo que Aitana tiene todo lo que ellos no tuvieron y eso les duele", "Son como celos que le tienen a Aitana, porque su papá está al cien con ella", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video.