trae la fiesta a Torreón

Cada uno de los integrantes se presentó con algunas palabras en idioma español, diciendo "Qué onda México, toda la gente de Black Eyed Peas es familia".

Boom Boom Pow, Pump It y Mamacita fueron de las primeras canciones que sonaron, siendo este último tema el que protagonizó una lagunera afortunada al subir al escenario junto a los artistas.

Mónica, el nombre de la chica, no sabía pronunciar muy bien la letra en inglés, pero su felicidad era notable y no podía creer lo que le estaba sucediendo.

Will.i.am, Apl.de.ap, J Rey Soul y Taboo transmitieron toda su buena vibra durante el concierto y donde cada uno tuvo su intervención individual.

"Qué bonito es México. Quiero ser una voz de ejemplo sobre algo positivo e inspiración para que los jóvenes no se olviden de nuestras raíces", dijo Taboo al hablar de su paso por este país que ha apoyado a BEP desde sus inicios.

Black Eyed Peas tuvo músicos en vivo y un potente equipo de producción de sonido, siendo el bajista quien acaparó la atención por llevar puesta un jersey de Santos Laguna.

El productor y rapero Will.i.am. fue el más divertido de todos, siendo "híjole" su palabra favorita en toda la noche.

"Híjole. ¿Todo bien? Yo también. Gracias por todo el amor, mi español es muy bien pero yo hablar de mi corazón", dijo Will quien además hizo explotar la emoción de todos al interpretar sus temas como solista y algunos duetos populares que tiene como el de Britney Spears, MIND YOUR BUSSINESS.

Don't Stop the Party fue al igual que Were Is the Love? las canciones que más euforia causaron, mientras otra persona del público pudo estar cerca de ellos y mostró su atuendo inspirado en esta canción que habla sobre el amor.

La gente estuvo de pie, bailaron, brincaron y estuvieron siempre apoyando a Black Eyed Peas, quienes siempre buscaron hacer esa conexión con la gente, y con mucho éxito, siendo el ¡Viva México! el lema principal de su presentación.

El amplio repertorio de la banda sonó por cerca de dos horas, sellando con gran éxito el inicio del recorrido de BEP por México con evidente gusto de sus fans en este encuentro.

Vayron Infante

Éxitos. Interpretaron temas como Boom Boom Pow, Where Is the Love? y Don't Stop the Party.

Producción. La banda tuvo músicos en vivo y un potente equipo de sonido.