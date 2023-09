Trabajan bajo protesta en Hospital General

La Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en La Laguna de Coahuila está trabajando bajo protesta en el Hospital General de Torreón pues acusan supuesto trato indigno y señalan que las autoridades sanitarias no atienden sus necesidades.

Hay lonas colocadas en los pasillos de la clínica que dicen: "No al autoritarismo. No al despido de compañeros de contrato. No al hostigamiento. No a la violación de los derechos laborales. No al atropello de nuestras conquistas sindicales y No a la imposición de las labores sin código y salario afín".

El líder sindical, José Manuel Riveroll Duarte, dijo que una de las razones de protesta fue la instalación de relojes checadores y un sistema de registro para asistencia antes de arreglar el desabasto de insumos y medicamentos.

"Lo que pasa es que a raíz del cambio de directora, la directora piensa que regularizando el recurso humano va a solucionar los problemas y no sabe que los recursos humanos es lo que a ella le atenúa todas las deficiencias que exhibe el sistema con el desabasto", expuso.

Comentó que la Secretaría de Salud de Coahuila le invirtió "mucho dinero" en la regularización del reloj checador "cuando tenemos un solo glucómetro en todo el hospital, creo que primero, antes de meter los relojes checadores, se hubiera destinado ese dinero para comprar insumos para el buen funcionamiento, eso dejaría un mejor mensaje a las y los trabajadores".

Riveroll Duarte aseguró que la base trabajadora cumple con su horario laboral y con sus funciones pero insistió en que los relojes checadores significan un mensaje muy negativo pues "invirtieron más de cien mil pesos" cuando hay carencias en el hospital que atender.

Dijo que los representantes de la Secretaría de Salud han hecho "oídos sordos pues la situación es que piensan hay una fuente de conflicto y la verdad es que no, no es fuente de conflicto, es un señalamiento a lo injustamente tratado de las y los trabajadores, le atenuamos todas las deficiencias al sistema y somos los menos reconocidos".

El secretario general añadió que hay compromisos firmados por el SNTSA y la autoridad estatal que no se han cumplido y que ello impacta negativamente en la atención que el personal de salud brinda a la población usuaria.

HG, bajo protesta

Inconformidades:

*'Trabajo bajo protesta por recibir trato digno y no atender nuestras necesidades', dice una lona que está colocada en uno de los pasillos, rumbo a la dirección general del hospital.

*En otras lonas, el sindicato señala que no están de acuerdo con los protocolos administrativos y de infraestructura que se tomaron por la contingencia sanitaria.

*La Sección 87 está liderada por el doctor José Manuel Riveroll Duarte.