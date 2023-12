Trabajadores cierran oficina de Pensiones

Trabajadores de la Dirección de Pensiones del Estado cerraron la mañana de ayer jueves la dependencia, por la incertidumbre en torno al pago de su quincena y el aguinaldo.

Se expuso que la inquietud se generó porque se les había dicho que no se les podría pagar, por lo que al ver que no se les depositó la quincena desde temprano, el 14 de diciembre (como lo establece su contrato colectivo), hubo inconformidad.

A decir del delegado sindical, Mario Alberto Soto, se llegó a un acuerdo para que se les pague la quincena y el aguinaldo el mismo jueves ya que este viernes salen de vacaciones, por lo que la toma de las oficinas duró solo unos minutos.

"Se tomaron las oficinas por la inquietud de que el depósito de la quincena no estaba ya pagado, en nuestro contrato colectivo de trabajadores de aquí de la Dirección dice que la quincena debe estar pagada para el día 14", complementó en entrevista.

Y dijo que aunque se sabe que el depósito puede hacerse a lo largo del día, se generó la inquietud ya que se les había dicho que no se les podría pagar.

Refirió que el contrato colectivo establece también que el pago del aguinaldo debe depositarse a más tardar el 15 de diciembre, "nos dicen que ya está el recurso, ya nada más es cuestión de que se nos hagan los pagos, no entendemos por qué esa retención", indicó.

Enfatizó que, después del diálogo con las autoridades, se reanudaron las labores de manera normal. No obstante, no se descarta volver a recurrir a esta acción si no se cumple el acuerdo establecido.