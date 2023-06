'Torreón siempre me recibe muy bonito'

Cada que viene a la región, se siente tan querido por los laguneros, que no duda en expresar su agradecimiento a la Comarca.

Mauricio Ochmann visitó ayer Torreón para llevar a cabo un acto de promoción en la Plaza Cuatro Caminos de la compañía de aire acondicionado Frikko, que incluyó una firma de autógrafos dirigida a fans.

"Me siento muy contento de estar en Torreón. Es la cuarta o quinta ocasión que vengo. Siempre vengo por diferentes motivos como obras de teatro o firmas de autógrafos. Torreón siempre me recibe muy bien, muy bonito", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón, en un descanso que se dio del evento, mismo que congregó a cientos de personas.

Con un dejo de tristeza, recordó Mauricio a la fallecida actriz y cantante lagunera, Hiromi, con quien trabajó en la serie El Chema.

"Hiromi era una gran actriz, una gran compañera. Ahora sí que donde quiera que esté, besos y abrazos", comentó.

Con una camisa blanca y jeans azules, Ochmann mencionó que dentro de poco estrenará dos largometrajes.

"Viene primero, Amigos hasta la muerte, que se estrena en Amazon. Es una cinta que co-produzco con mi empresa productora y con Medio Limón, productora española. Es un proyecto lindo, está ahora 'festivaleando' en España.

"En cuanto a Papá o mamá, calculo que se estrenará a finales de año. Esa va a cines. En la cinta me acompañan Silvia Navarro, Bárbara López y un gran elenco. Es dirigida por Ernesto Contreras", compartió.

Mauricio, quien por ahora no tiene planes de hacer novelas, mencionó que la Comarca Lagunera le agrada para filmar luego una película.

"Está muy padre la región. Ojalá se arme algo, yo puesto", comentó mientras sus fans no dejaban de tomarle fotos.

Como se sabe, La Casa de los Famosos, es el reality show de TelevisaUnivision que se ha vuelto tendencia desde que se estrenó por Las Estrellas. Se le preguntó a Ochmann si le gustaría figurar en la próxima temporada, a lo que respondió que, "no".

"La verdad es que no es lo mío, lo mío es otra cosa", expresó tajante.

Sobre su debut como cantante, el artista dio a conocer que la música siempre le ha apasionado.

"La música es como terapéutica para mí. Me lleva a un lugar muy bonito de expresión. Son canciones que hice con mucho gusto y tomé la decisión de compartirlas con toda la gente".

Por ahora, Mauricio descartó casarse con su novia, Paulina Burrola, con quien hace poco paseó en París, Francia.

"En verdad que cuánta presión. Hay planes de disfrutar la vida, de disfrutar la relación. Paulina y yo estamos muy contentos, gozando cada momento. Ya cumplimos más de dos años. Vamos sin prisas y disfrutando el día a día".

Ahora que se acerca el Día del Padre, el artista manifestó cómo cambió su vida luego de debutar como papá.

"A nivel personal, desde que fui papá de Lorenza, mi primera hija, hace 19 años ya, me cambió todo. Como persona y ser humano, fue algo que me impulsó a crecer y a trabajar en mí y desde ese momento y hasta el día de hoy todo ha sido maravilloso gracias a mis dos hijas. Kailani ya me agarró en una etapa más madura. Me encanta el tema de la paternidad".